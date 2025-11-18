Gonzalo Barquilla 18 NOV 2025 - 17:57h.

José Manuel Ansoleaga camina de Segovia al Rocío en memoria de su mujer, que falleció el pasado mes de agosto en un accidente

El pasado mes de junio tuvo lugar la romería del Rocío 2025

José Manuel Ansoleaga, un vecino de Segovia, comenzó el pasado 20 de octubre una travesía que se propuso por una gran razón. Su mujer, con quien habló sobre la posibilidad de realizar el camino hasta la Ermita del Rocío en homenaje a la Virgen, falleció el pasado mes de agosto en un accidente. El hecho de haber compartido ese deseo con ella fue lo que finalmente le "empujó" a cumplir aquella promesa.

Actualmente, José Manuel, que es Hermano Mayor de la Hermandad Del Rocío de Segovia desde su fundación hace justo 25 años, se encuentra en Olivares, en Sevilla, a unos 70 kilómetros de la aldea del Rocío, en Huelva. Lo previsto es que pueda llegar hasta allí el sábado 22 de noviembre, después de caminar cientos de kilómetros. El segoviano relata cada una de sus etapas en el grupo de Facebook llamado 'Desde Segovia a tus plantas, Rocío', donde ya recibe el apoyo de cientos de personas.

La rutina de José Manuel hasta llegar al Rocío

La travesía de José Manuel es toda una proeza. En cada una de las etapas, deja una caravana con todos sus enseres en el punto de partida. Luego comienza a andar y, tras llegar al destino final, después de caminar unos 24 kilómetros -"hay días que he andado 25"-, algún "hermano" le lleva en coche hasta el inicio y traslada la caravana hasta el lugar de llegada.

Cada uno de los días que retoma el camino, porque ha habido "varios días de descanso", sale a las 07:00 horas y se para a la hora del ángelus para rezar a la Virgen del Rocío, a la que se acerca espiritualmente "desde la primera vez" que fue a visitarla con su mujer. Posteriormente, llega a su destino sobre las 12:30 o las 13:00 horas, salvo si se pierde. Un día llegó a las 16:30 y en otras ocasiones sufre demoras.

José Manuel se encuentra en Olivares, en Sevilla: "Cada día está más cerca"

Este martes, tras pasar puntos como Las Pajanosas, en Sevilla, ha llegado a Olivares. "He tenido una mañana muy complicada", ha apuntado el segoviano, que se ha parado delante de la capilla de la Hermandad del Rocío de Olivares para rezar. Según José Manuel, siempre procura "ir por caminos". Sin embargo, hoy le han "traicionado". Iba por la Nacional 630, después de andar "cuatro kilómetros", cuando se ha "desviado a coger lo que llaman la Cañada Real de la Isla" y se ha encontrado con un problema para cruzar un arroyo.

Posteriormente, ha andado por un camino y se ha topado con un camino hasta llegar a una mina de Gerena, donde se ha percatado de que tenía que deshacer el camino andado para cruzar un puente. "Unos ocho kilómetros, más lo que he hecho. He llegado casi a las 15:00 horas de la tarde reventado, pero contento. En Olivares me estaban esperando miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Roccío de Olivares y el presidente de la Asociación de Caminos Sin Barreras", ha comentado. Ahora, disfrutará de la ciudad y este miércoles retomará el camino una vez recoja su caravana. "Cada día está más cerca", ha sentenciado.

La última etapa, desde Almonte hasta El Rocío

A falta de apenas unos kilómetros para culminar su promesa, José Manuel reconoce que cada paso que da está marcado por la emoción y el recuerdo de su mujer. "El plan que hablé con mi mujer era que yo andaba y ella me recogía con la caravana, pero al final nunca nos decidíamos a hacerlo. Y ahora que no está, su memoria es lo que me empuja", afirmó en uno de sus vídeos.

Con la mirada puesta en el sábado y arropado por el creciente apoyo de hermandades, amigos y desconocidos, el segoviano continúa avanzando con la convicción de que esta travesía no solo es un homenaje, sino también una forma de agradecer a la vida todo lo que compartió con su esposa. Sin temer a los animales salvajes que puedan cruzarse y con decisión, hará la ultima estapa desde Almonte, ya que allí habrá esperándole "hermanos" para realizar el último tramo con él.