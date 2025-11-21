Jorge Bergantiños 21 NOV 2025 - 13:58h.

El hombre ha sido condenado por un vídeo en el que se ve cómo realizó el atraco, pero él asegura que es Inteligencia Artificial

El acusado entró disfrazado al local y con un arma de fuego con la que intimidó al único empleado

Compartir







A CoruñaLa Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a 11 años de prisión al atracador de una sucursal bancaria de Camariñas (A Coruña). Además le impone el pago de 15.600 euros al empleado por las lesiones y secuelas sufridas y de 44.380 euros a la entidad bancaria por el importe sustraído.

El individuo, mientras gozaba de un permiso penitenciario por delitos similares, entró a la sucursal bancaria con un disfraz con el que no se reconocía su rostro, portando un arma de fuego con la que intimidó al único empleado del banco. Según el fallo, "apuntó con un objeto contundente que aparentaba ser un arma de fuego corta al único empleado que se hallaba trabajando", a quien golpeó y retuvo mediante bridas para apoderarse del dinero de la caja y del cajero automático.

PUEDE INTERESARTE Un ladrón roba la mochila de un vendedor de la ONCE en Cangas y se lleva más de 200 cupones: toda la lotería de Navidad y Black Friday

La Sala le considera autor de un delito de robo con violencia e intimidación, con uso de instrumento peligroso y en local abierto al público, en concurso con un delito de detención ilegal, y de un delito de lesiones. Además, califica como agravante la reincidencia y uso de disfraz, el hombre accedió con gafas de sol y una peluca que dificultaba su identificación.

El trabajador intentó proteger la caja fuerte y entonces el atracador, según el fallo "inspirado por el ánimo de lucro, así como por el de menoscabar la integridad física del empleado, le propinó un fuerte golpe con el referido objeto contundente en la cabeza, en concreto, en la zona de la oreja izquierda y otro en una mano".

El acusado negó ser el que aparecía en los vídeos: “La IA hace maravillas”

Durante la vista, una de las pruebas claves fueron los vídeos de las cámaras de seguridad del banco en los que se podía ver con claridad la escena del delito. El procesado mantuvo la versión de que él “nunca” había estado en esa oficina y que “no tenía nada que ver con eso”. En su defensa añadió también sobre el vídeo inculpatorio que ahora la “inteligencia artificial hace maravillas” cuestionando así la veracidad de la prueba gráfica.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Versión contrapuesta a la que manifestó la víctima, asegurando que "sí, es esta persona, estoy seguro" al ser cuestionado por la autoría de los hechos. Además en su testimonio, relató con detalle la agresión, “"vino hacia mí, me apuntó con una pistola y me dijo: "Esto es un robo", posteriormente le golpeó "en la cabeza y en la mano" con un arma que describió como "real". También se refirió a la fortuna de que no entró ningún cliente en ese momento porque "Me dijo que como entrase alguien me iba a matar, por suerte no entró nadie".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras la agresión, obligó al empleado a entregarle el dinero, introduciendo el efectivo en una bolsa de plástico, una cuantía total de 44.380 euros, que en el momento de su detención fue recuperada gran parte de ella. El fallo no es firme, pues cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La investigación de la Guardia Civil comenzó tras el intento de atraco fallido de una sucursal en la localidad coruñesa de Esteiro, el hombre no llegó a acceder al banco por la rápida actuación de un trabajador que sospechó tanto de la actitud como de las ropas que vestía esta persona, por lo que le impidió acceder a la sucursal. Cuatro días después se produjeron los hechos que han sido juzgados.

El atracador se encontraba cumpliendo condena por hechos similares, pero al haber accedido al tercer grado penitenciario disfrutaba de salidas y permisos, durante los cuales se cometieron los hechos esclarecidos que se remontan al 27 de febrero de 2024.