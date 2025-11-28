Galicia ha comunicado la detección de un ejemplar de ave silvestre afectado por gripe aviar en Vigo

La Consellería do Medio Rural ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) la detección de un ejemplar de ave silvestre afectado por gripe aviar en Vigo, resultado confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, se trata de una gaviota patiamarela encontrada en el municipio de Vigo y que fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de Cerdedo-Cotobade, en la provincia de Pontevedra.

El ave fue muestreada para proceder al análisis laboratorial, eliminándose el cadáver conforme a la normativa en vigor. Con este nuevo foco, son 15 los notificados en aves silvestres confirmados en la comunidad en 2025, pero cabe destacar que, por ahora, no se registró ningún caso en aves de corral en Galicia.

121 casos notificados en España

Con respecto a la situación en España, en el actual período de vigilancia anual, el número de focos en aves silvestres notificados por España asciende a 121, un "número elevado comparado con los datos de años anteriores". La situación en Europa también refleja un incremento "considerable" en el número de focos en las últimas semanas.

Esta situación epidemiológica es la principal razón, junto con la migración estacional de las aves silvestres y el descenso de las temperaturas en esta época del año, que motivó la adopción de las medidas preventivas por parte del Ministerio aplicables en todo el territorio español desde el 12 de noviembre.