La gripe aviar podría considerarse "una enfermedad endémica" en España, según los biólogos

Los biólogos dicen que los picos de contagios, fuera de la época de migración, "evidencian una permanencia de la enfermedad"

¿Debemos evitar comer huevo y pollo por la gripe aviar? ¿Podemos contagiarnos?: expertos explican las claves del virus

Compartir







La gripe aviar se podría considerar "una enfermedad endémica en España" porque "hay registro de casos durante todo el año", con picos de contagios elevados fuera de la época de migración que "evidencian una permanencia de la enfermedad", han explicado varios biólogos a EFE.

El biólogo de SEO/BirdLife, Jorge Orueta, ha recordado por ejemplo el foco del virus H5N1 detectado en agosto de este mismo año en Vizcaya, donde fue identificado en una gaviota y derivó en el sacrificio preventivo de otras 17 aves que estuvieron en contacto con ella.

Orueta ha matizado que "no se puede decir si el cambio climático aumenta o disminuye (el número de casos), pero desde luego que cambia los patrones de emigración" de las aves, de manera que algunas especies que "antes no coincidían, ahora lo hacen y eso puede generar encuentros que propician contagios y brotes en momentos en los que antes no ocurrían".

Además, este factor termina modificando "las condiciones físicas en las que sobrevive el virus", ya que ha sido posible comprobar "una relación positiva entre las precipitaciones invernales y el incremento de probabilidad en su aparición y supervivencia".

PUEDE INTERESARTE Gripe aviar: todos los bulos y la verdad sobre el virus que obliga a mantener confinadas las granjas avícolas en España

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Menos humedales, más problemas

En el mismo sentido se ha manifestado Marcelino Cardalliaguet, delegado de SEO/BirdLife en Extremadura, que si bien apunta que todavía "no hay evidencia de que la gripe aviar esté influenciada por el cambio climático" directamente, ha certificado las variaciones en el comportamiento migratorio de las aves.

Al haber menos humedales disponibles, ha señalado, los animales se concentran "un poco más de lo normal", lo que explica el aumento de casos en esta época del año.

En una entrevista con EFE, la investigadora del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC), Ursula Höfle Hansen, indicaba también esta semana que las grullas y otras especies han llegado más tarde este año, precisamente debido a las altas temperaturas registradas durante el otoño, que retrasaron el proceso migratorio.

"Si las temperaturas siguen bajando habrá más desplazamientos y probablemente más brotes" y, de hecho, hay "muchos brotes activos en el centro y este de Europa, y ahora están llegando de allí aves migratorias que pueden venir infectadas".

Medidas de control

El Gobierno ordenó este pasado jueves confinar todas las aves de corral que se crían al aire libre en España en previsión de un posible empeoramiento de los contagios por las migraciones silvestres, una decisión que amplía el encierro que ya afectaba desde el lunes anterior a 1.200 municipios en zonas de especial riesgo y vigilancia.

Orueta cree que esa medida es "positiva" y recuerda que ya se tomó antes de forma obligatoria en circunstancias similares.

El virus se transmite principalmente por contacto directo a través de heces, secreciones respiratorias o plumas contaminadas, por lo que ha aconsejado evitar que las aves de corral compartan los mismos bebederos y separar a las anátidas de los pavos y pollos más sensibles al contagio.

Respecto al riesgo para las personas, Höfle subraya que es "muy bajo" y no existe peligro por estar en el campo o por consumir carne o huevos pues "el virus se inactiva al cocinar y los productos procedentes de granjas con sospecha no llegan al mercado".

Solo las personas con exposición prolongada a aves infectadas en entornos cerrados, podrían verse afectados, motivo por el cual deben usar equipos de protección adecuados.

En contra del confinamiento

Sí han lamentado el "confinamiento masivo" de aves organizaciones animalistas como la Fundación Igualdad Animal, que han puesto en duda su utilidad ya que consideran que "no resuelve el problema sino que lo agrava".

"La evidencia científica demuestra que la gripe aviar no se origina ni se expande únicamente por las aves silvestres, sino que está ligada al modelo intensivo de producción", por lo que encerrar a los animales es "una opción desproporcionada" que además "desincentiva a los sistemas que han invertido en mejorar el bienestar, como las granjas sin jaulas y las que tienen acceso al exterior".

Y, mientras tanto, el precio del huevo sigue su escalada: ya cuesta un 22,5% más que el año pasado por estas fechas y se ha convertido en el alimento básico que más se ha encarecido en los últimos meses, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).