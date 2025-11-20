“Es un aviso de que cuantos más virus hay circulando más posibilidades hay también de que se infecten mamíferos, porque consumen aves muertas contagiadas”

¿Debemos evitar comer huevo y pollo por la gripe aviar? ¿Podemos contagiarnos?: expertos explican las claves del virus

ZaragozaUn zorro de Aragón se ha convertido en el primer caso de un mamífero muerto por gripe aviar en España este año, lo que ha incrementado los temores sobre la propagación del virus más allá de las aves, si bien los expertos inciden en que es solo “un aviso, no algo excepcional”.

Con esas palabras lo ha expresado la veterinaria Úrsula Höfle, investigadora en el IREC-Universidad de Castilla-La Mancha y experta en enfermedades víricas de aves, en declaraciones a EFE, precisando que, en efecto, el análisis de muestras tomadas del zorro muerto “ha confirmado en el laboratorio veterinario” que ha sido por gripe aviar.

La gripe aviar y el zorro muerto, otra señala del aumento de la circulación del virus

Según ha detallado, el hallazgo del zorro muerto que ha aparecido concretamente en la provincia de Zaragoza constituye una nueva señal del aumento en la transmisión y circulación del virus, si bien, rebajando la alarma, ha indicado que “no es preocupante”.

“Es un aviso de que cuantos más virus hay circulando más posibilidades hay también de que se infecten mamíferos, porque consumen aves muertas contagiadas”, ha explicado, argumentando así por qué se ha podido producir un hallazgo así.

Al respecto, detalla que esto no significa que haya habido una mutación del virus en el caso del zorro muerto, ni parece que haya ocurrido. Al contrario, señala que, simplemente, el animal se habría expuesto a una concentración muy alta de virus al consumir aves infectadas.

“Al final, dicha carga vírica lo habría infectado. El virus lo tiene muy difícil para infectar a un mamífero”, afirma, insistiendo en que lo más normal es el contagio por ingesta, pero no por mutación.

¿Debemos preocuparnos por el contagio de la gripe aviar en mamíferos?

Poniendo en contexto esta situación, Höfle asevera que lo sucedido está dentro de lo vivido en otras oleadas de gripe aviar en España y en otros países, reiterando y afirmando que “no es algo alarmante”.

Ejemplificándolo, de hecho, en España ya en el año 2022 hubo transmisión a mamíferos a una granja de visones, mamíferos en cautividad, y además entre visón y visión.

Así, incide en que lo normal es que el virus del zorro fallecido haya sido el mismo que el de las aves. Lo excepcional, reitera, hubiese sido que “el virus hubiera cambiado y, de pronto, se empezara a transmitir de zorro a zorro”.

Sobre esto último, subraya, “de momento, no tenemos constancia”.

¿Pueden contagiarse los humanos?

Respecto a una de las preguntas que no deja de repetirse ante la propagación del a gripe aviar, y sobre la cual ya se han pronunciado distintos expertos, la veterinaria explica que la posibilidad de transferencia del virus al humano es muy baja, aunque exista.

Sobre ello, sostiene que los riesgos tienen que ver con una exposición prolongada, intensa, por ejemplo, cuando se sacrifican aves de corral en una granja afectada, en espacios cerrados, en naves. Ahí, indica, se dispersa mucho polvo de plumas, de excrementos, etc.

Es en esas circunstancias en las que, según explica, “puede haber mayor riesgo”, aunque sería bajo si se utiliza protección como mascarilla, trajes protectores y guantes.

En esta línea, la Organización Colegial Veterinaria (OCV) sigue insistiendo en que el contagio de influenza aviar a humanos es muy excepcional, ya que requiere una exposición reiterada a ambientes contaminados por aves infectadas o sus excrementos.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, en la actualización epidemiológica de la influenza aviar de alta patogenicidad correspondiente al 17 de noviembre de 2025, se confirma un “aumento considerable” de casos en aves silvestres durante las dos últimas semanas, tanto en España como en Europa.

En el continente, concretamente, se han notificado 755 detecciones desde el 1 de noviembre, mientras que en España se han registrado 17 nuevos positivos. Entre ellos, las grullas concentran la mayor parte de los casos en territorio nacional, aunque el virus también ha afectado a garzas reales, gaviotas patiamarillas y cigüeñas blancas.