WashingtonLas autoridades sanitarias del estado de Washington han confirmado la muerte de un residente del condado de Grays Harbor que estaba siendo tratado por una infección de gripe aviar H5N5. El Departamento de Salud estatal ha trasladado sus condolencias a la familia y ha señalado que, por respeto a su privacidad, no se facilitarán datos personales del fallecido, un adulto mayor con problemas de salud previos.

El paciente permanecía hospitalizado en el condado de King desde principios de noviembre. Los análisis realizados por el Laboratorio de Virología Clínica de UW Medicine identificaron el virus como H5N5, convirtiéndose en el primer caso documentado en humanos en todo el mundo. El hallazgo fue posteriormente confirmado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El riesgo para la población general sigue siendo bajo

A pesar de lo inédito del caso, el Departamento de Salud subraya que el riesgo para la población general sigue siendo bajo. No se han detectado más positivos entre las personas que tuvieron contacto con el paciente, y no existe evidencia de transmisión de persona a persona. Las autoridades continúan monitorizando a todos los contactos cercanos para descartar síntomas compatibles.

Según la investigación epidemiológica, el hombre mantenía una bandada mixta de aves domésticas en su propiedad. Pruebas realizadas en el entorno del corral detectaron la presencia del virus, lo que apunta a que la exposición a estas aves fue la vía más probable de contagio. Las personas que estuvieron en contacto con el grupo de aves y con el entorno del domicilio también se encuentran bajo seguimiento preventivo.

Dos mutaciones en el virus de la gripe aviar norteamericana ayudan a su potencia

La cepa norteamericana del virus de la gripe aviar H5N1 ha demostrado ser altamente patógena en el ganado, propagándose a poblaciones avícolas y bovinas. La causa son dos mutaciones que han sido ahora identificadas en un estudio con hurones

La investigación encabezada por el Instituto coreano de Ciencia Básica indica que esas dos mutaciones ayudan a la cepa viral del H5N1 conocida como claro 2.3.4.4b a infiltrarse en las células inmunitarias, invadir el sistema nervioso y causar la muerte, lo que la hace sustancialmente más patógena que su homóloga europea.

La cepa H5N1 norteamericana (GA/W22-145E/22) «demostró una diseminación sistémica mediada por células inmunitarias única, neuroinvasión y una mortalidad del 100 % en hurones, a diferencia de la cepa euroasiática no letal (KR/W811/21)”, señala el artículo.

El equipo examinó qué adaptaciones genéticas ayudan al linaje H5N1 norteamericano a infectar a algunos mamíferos con tal letalidad e identificaron dos mutaciones clave: una en el gen PB2 y otra en el gen NP, que determinan la potencia de la cepa.