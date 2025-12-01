Sara Lago 01 DIC 2025 - 12:34h.

La acusada reaccionó con un bofetón y un cabezazo al ser invitada a abandonar el tanatorio

La agresión continuó después en el centro de salud, donde intervinieron también sus padres

PadrónUn velatorio en Padrón (A Coruña) terminó en una inesperada escena de violencia cuando una mujer, a la que el hijo del fallecido pidió que abandonara el tanatorio por no ser bienvenida, reaccionó propinándole un bofetón seguido de un cabezazo que impactó en su nariz.

Tras el primer incidente, el agredido se desplazó al centro de salud acompañado por su esposa. Antes incluso de poder cerrar su coche, la mujer regresó junto a sus padres y los tres volvieron a emprenderla contra él: mientras el padre le golpeaba en la cara, su hija se aferraba a su hombro izquierdo y la madre tiraba del pelo a la esposa del agredido cuando intentó interponerse. La paliza sólo cesó cuando llegó la Policía, alertada por el personal sanitario.

El parte médico recogió múltiples heridas: contusión en la frente, lesión en el labio superior y erosiones en rostro y espalda. La recuperación se prolongó más de un mes y quedó una cicatriz visible cerca de la comisura derecha de la boca, provocando perjuicio estético y afectación psicológica. La esposa del agredido no sufrió lesiones físicas, pero perdió la llave de su coche durante el tumulto y tuvo que pagar 585,87 euros por reemplazarla.

Condena confirmada por la Audiencia Provincial

La Audiencia Provincial de A Coruña confirmó íntegramente la sentencia del juzgado de Padrón: una multa de 450 euros para la mujer que inició la agresión y sanciones de 480 euros para cada uno de sus padres. Los tres deberán indemnizar al hijo del fallecido con 11.041,78 euros por las lesiones y secuelas, además de reembolsar a la esposa el coste de la llave perdida.

Los agresores intentaron rebatir la versión de los hechos alegando que fue el hijo del difunto quien inició el enfrentamiento, pero el tribunal consideró más coherentes y sólidas las declaraciones de los testigos directos, que no incurrieron en contradicciones.