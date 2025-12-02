Agencia EFE Redacción Galicia 02 DIC 2025 - 14:36h.

El gobierno local de Oleiros, en manos de Alternativa dos Veciños, ha lanzado un aviso de 'captura' del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el ofrecimiento de una recompensa de medio dólar.

El ejecutivo municipal ha utilizado las pantallas digitales informativas que hay en las calles para publicar este campaña, en la que se ve una fotografía de Trump con el cartel de ‘Wanted’.

"Terrorista internacional"

Figura, además, con la calificación de "terrorista internacional”.

El Ayuntamiento de Oleiros, también con Ángel García Seoane de alcalde, ya había utilizado la imagen de Trump en una campaña anterior, en 2020, con un anuncio en los paneles informativos en los que exhibían al presidente de EE.UU. junto a las caras de Hitler y Mussolini con un mensaje que tachaba al mandatario norteamericano de "monstruo".