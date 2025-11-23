Nicolás Maduro se asoma al abismo con las últimas advertencias de Donald Trump

Federico Molina 23 NOV 2025 - 20:32h.

Estados Unidos inicia una nueva fase de sus operaciones en Venezuela

Trump señala al presidente venezolano como líder del Cártel de los Soles, que será considerada este lunes organización terrorista

Son días locos los que vive Venezuela. Este lunes vence el ultimátum de Donald Trump, que va a considerar como terrorista el Cártel de los Soles. Puesto que Washington señala a Nicolás Maduro como el líder de la organización, y con el anuncio de una nueva fase de operaciones en Venezuela, se plantean varios escenarios: desde una salida negociada del mandatario a un levantamiento en los cuarteles.

Sin embargo, tanto Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, como Gustavo Palomares, politólogo y director del Instituto General Gutiérrez Mellado, no ven probable una rebelión de la cúpula militar. Tampoco una intervención directa estadounidense. El caso es que estamos ante un despliegue militar estadounidense en la zona inédito en décadas.

Benedicto apunta a que, detrás de esta lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos busca añadir a Venezuela al eje conservador en América Latina, próximo a los intereses de Trump. Gustavo Palomares añade "el negocio, como se ha visto en Ucrania o Gaza". La situación es compleja para Maduro pero también para Trump, que prometió acabar guerras y no empezarlas.

Sánchez apela al diálogo para solucionar el nuevo episodio en la crisis EEUU-Venezuela

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido este domingo abrir cauces de diálogo y respetar el derecho internacional ante la situación provocada por la cancelación de vuelos a Venezuela tras el aviso de Estados Unidos de extremar la precaución al sobrevolar el país suramericano y el sur del Caribe.

Al ser preguntado en la rueda de prensa posterior a la cumbre del G20 por este nuevo episodio en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, el jefe del Ejecutivo subrayó que España ha tenido siempre la misma posición, consistente en abrir espacios de diálogo y pedir respeto al derecho internacional. Eso es lo que volvió a reclamar Sánchez, quien recordó que España no ha reconocido el resultado de las últimas elecciones en Venezuela. Pero recalcó que eso no es óbice para que se pida la apertura de diálogos que permitan solucionar esta crisis.