La portavoz de Exteriores, Anitta Hipper, ha confirmado la redada en la sede del servicio diplomático europeo

Bruselas enviará un equipo veterinario para analizar la situación de la peste porcina en Cataluña

Compartir







La exvicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, ha sido detenida en el marco de una operación policial por un presunto fraude de financiación con la creación de la academia diplomática europea. Se trata de una investigación que implica al Colegio de Europa de Brujas y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en Bruselas, según el diario belga 'L'Echo'.

La operación parte de una investigación por un presunto fraude relacionado con la formación con fondos europeos de jóvenes diplomáticos, así lo ha afirmado la EPPO. La policía belga realizó registros en varios edificios del Colegio de Europa en Brujas, en la sede del SEAE en Bruselas y en las viviendas de los sospechosos. Los agentes han detenido en total a tres personas.

La Fiscalía se centra en el proyecto de la Academia Diplomática de la UE

La portavoz de Exteriores, Anitta Hipper, ha confirmado la redada en la sede del servicio diplomático europeo, apuntando que la operación está relacionada con actividades "del mandato anterior". Es decir, la etapa de Josep Borrell al frente del SEAE, si bien no han desvelado la identidad ni el posible cargo de los detenidos.

El foco de la Fiscalía se centra en el proyecto de la Academia Diplomática de la UE, un programa de formación de nueve meses para jóvenes diplomáticos de los Estados miembros. Fue adjudicado por el SEAE al Colegio de Europa en Bélgica en una licitación para el curso 2021-2022. Las sospechas se centran en que en el proceso de licitación del programa "se vulneró la competencia leal" y "se compartió información confidencial relacionada con la contratación en curso con uno de los candidatos participantes".

Los hechos investigados se remontan a los años en los que la diplomacia europea estaba dirigida por Josep Borrell, mientras que Mogherini, exjefa del SEAE, presidía la institución educativa. Estos episodios fueron comunicados a la agencia anticorrupción europea (OLAF), ya que podrían constituir fraude en la contratación pública, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional.