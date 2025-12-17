Adiós al agente Arnold, el Border Collie de 8 años, que participó en más de 50 rescates

Arnold, un Border Collie de 8 años, miembro de la Unidad de Rescate Cans de Salvamento de Galicia (CASAGA) nos ha dejado.

Participó en más de 50 operativos reales de grandes áreas y estructuras colapsadas, y localización de personas desaparecidas.

Compartir







Arnold, un Border Collie de 8 años, miembro de la Unidad de Rescate Cans de Salvamento de Galicia (CASAGA) nos ha dejado. Participó en más de 50 operativos reales de grandes áreas y estructuras colapsadas, y localización de personas desaparecidas y ayudó a formar a más de 50.000 alumnos de Primaria y Secundaria en la tenencia responsable de mascotas y en el trabajo de los perros de rescate.

De carácter sociable y noble, sin rastro de agresividad, destacaba por su inteligencia, motivación y autonomía, siendo capaz de trabajar con cualquier guía, guiándose siempre por su extraordinario olfato. con el llegaban el esperado y deseado ladrido de esperanza para las familias.

Los perros de Casaga llevan más de dos décadas participando en operativos de rescate y búsqueda de personas. Casaga nace en Ferrol en el año 2002 y ya desde 2005 empiezan a colaborar con los cuerpos de seguridad, donde son una referencia sobre todo en casos de búsqueda de personas desaparecidas