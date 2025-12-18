En subasta el kilo de almeja japónica ronda los 15 euros y el berberecho extra los 16

Las mariscadoras gallegas, en pie de guerra contra los "furtivos de bañador"

Las mariscadoras gallegas no se pueden permitir el lujo de quedarse en casa por el temporal. Ellas desafían al viento, la lluvia y el frío cuando salen casi al amanecer con sus rastrillos para recoger berberechos o almejas en las rías. Informativos Telecinco ha pasado una jornada de trabajo con ellas para entender por qué los precios son altos, según informa Hildegard Romero.

“Ya tenemos pocos días como para no ir llueve”, confiesa una de ella. Y lo hacen con su uniforme particular. “Neopreno arriba y abajo y lo que haga falta”, afirma otra. En el mar las temperaturas son muy bajas y por eso tienen que equiparse bien. “Traemos térmica, ropa de abrigo y chaquetón”, explica una mujer. “Si quieres ganar hay que trabajar”, añade uno de ellos.

“Son las peores navidades en 13 años”, confiesa

Después de dos semanas de parón por la toxina, hay que recuperar el tiempo perdido. Hoy han recogido cinco kilos de japónica y dos kilos de berberecho. La campaña de Navidad acaba de empezar y es la más fuerte del año. Para ellas, lo más difícil es combatir las olas y el frío. Pero lo peor, sin duda, es que la jornada no se traduzca en ganancias.

Y es que este año está resultando complicado. “No se puede poner cuota porque no hay producto”, lamenta una. En subasta el kilo de almeja japónica ronda los 15 euros y el berberecho extra los 16. Todo en una profesión en la que, sin duda, los beneficios tardan en llegar.