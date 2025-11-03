Una mariscadora captó en vídeo a una cría de jabalí emergiendo del agua y corriendo por la orilla en el municipio pontevedrés de O Grove
El suceso coincide con la declaración de emergencia cinegética en 38 comarcas gallegas para controlar la población de jabalíes, cada vez más presentes en espacios urbanos
O GroveEn un momento de extraordinaria sorpresa en las orillas de las Rías Baixas, una cría de jabalí ha sido filmada emergiendo del agua y corriendo por la costa de O Grove. La escena fue captada por una mariscadora que trabaja en la zona y compartida en redes sociales, donde rápidamente se hizo viral.
Según el testimonio que acompaña el vídeo, el animal cruzó nadando la ría hasta que el agua se hizo poco profunda, momento en el que comenzó a avanzar saltando y corriendo hacia la orilla. El perfil de María Fontán, la mariscadora que compartió en redes este curioso momento, se acompañaba el vídeo con la siguiente frase: «Aquí en Galicia… o raro é o normal», para expresar lo insólito que resulta ver a un jabalí en ese entorno tan acuático.
El suceso ha vuelto a poner la atención sobre la presencia cada vez más frecuente de jabalíes en entornos poco naturales para ellos, incluido el litoral. En el caso concreto de O Grove, la aparición de este ejemplar, posiblemente en transición hasta zonas menos urbanas, genera preguntas sobre los desplazamientos de la fauna silvestre y los límites entre hábitat natural y humano.
Contexto y antecedentes
Lo sucedido con esta cría de jabalí coincide con una medida reciente de emergencia cinegética adoptada por la comunidad autónoma gallega: se declaró la emergencia en 38 comarcas para facilitar el control de la población de jabalíes, una especie que ha ganado presencia en entornos periurbanos y urbanos y que genera preocupaciones por su impacto en cultivos, tráfico y seguridad ciudadana.
Las mariscadoras y vecinos de la zona compartieron el vídeo con sorpresa y humor, aunque también con reconocimiento de que este tipo de encuentros puede implicar riesgos para humanos y animales. Si bien la cría filmada no mostró conductas agresivas, la proximidad de jabalíes a zonas de actividad humana siempre requiere precaución.
Las autoridades locales y autonómicas recuerdan que ante la presencia de fauna potencialmente peligrosa, lo recomendable es mantener distancia, no alimentar al animal y avisar al 112 si este se comporta de forma agresiva o entra en núcleos habitados.
Este episodio de una cría de jabalí nadando y corriendo por la ría de Arousa no sólo es motivo de asombro, sino también un recordatorio de que los límites entre lo natural y lo habitado se difuminan cada vez más.