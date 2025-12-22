El juzgado ha dado por concluidas las diligencias de investigación y ha acordado no procesarlo

Alfonso Villares, de lidiar con la crisis de los pélets a irse acusado de agresión sexual

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol ha archivado la denuncia por agresión sexual contra el exconselleiro do Mar Alfonso Villares (PP) al concluir el sumario sin procesamiento. Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) este lunes, el juzgado ha dado por concluidas las diligencias de investigación y ha acordado que no habrá procesamiento.

De tal forma, declara concluso el sumario y eleva el caso a la Audiencia Provincial, órgano judicial que deberá confirmar o revocar la decisión de la instructora.

Villares afirmó que dimitía para poder "defenderse" en mejores condiciones

Alfonso Villares presentó su dimisión al frente del departamento autonómico de Mar en una comparecencia urgente convocada en San Caetano, la sede central del Gobierno gallego, el pasado mes de junio. Afirmó entonces que dimitía para poder "defenderse" en mejores condiciones ante una acusación de la que se declaró "totalmente inocente".

El día siguiente a su dimisión, en el cual Marta Villaverde tomó posesión como nueva conselleira do Mar, Villares fue arropado en el acto por todo el Gobierno gallego con su presidente, Alfonso Rueda, al frente, con quien se abrazó. Allí, el titular del Ejecutivo autonómico deseó que "se haga justicia cuanto antes" con Villares para "poder recuperarlo para la vida pública".

Ese mismo 5 de junio, Rueda reveló que conocía desde febrero la denuncia contra Villares. "En el mes de febrero, el exconselleiro Alfonso Villares me comunica que recibe una llamada a la comisaría de Ferrol donde dice que hay una denuncia contra él y si desea prestar voluntariamente declaración. Él acude, presta esa declaración, me comenta que es por una denuncia por unos hechos que habían acaecido un par de meses antes", relató entonces en declaraciones a los medios.

La dimisión de Villares se produjo en junio tras notificación sobre su imputación por una supuesta agresión sexual.