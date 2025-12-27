La presencia de un jabalí en la pista ha obligado este sábado a cerrar el aeropuerto de A Coruña

Se han visto afectado varios vuelos

A CoruñaLa presencia de un jabalí en la pista ha obligado este sábado a cerrar el aeropuerto de A Coruña, y como consecuencia, se han visto afectado varios vuelos, según han explicado a EFE fuentes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).

Las mismas fuentes han indicado que el jabalí ya ha sido localizado y se prevé que la incidencia esté solucionada en breve.

Desviados dos vuelos

Como consecuencia de la presencia del animal en la pista del aeropuerto, han sido desviados dos vuelos que tenían como destino A Coruña, uno procedente de Madrid, y otro de Milán.

Asimismo, han sido paralizados otros dos vuelos, cuyos pasajeros están embarcados y esperando su salida. Uno de ellos tiene como destino Madrid, y el otro, Barcelona.

El vuelo con procedencia Madrid, que debía haber aterrizado esta mañana en A Coruña, fue desviado a Santiago.

El propio comandante explicó que la incidencia se debía a que se había colado un animal en el recinto aeroportuario y por seguridad, el vuelo se desviaba a Santiago.