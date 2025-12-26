El hombre de 48 años residía en Orihuela-Costa, en Alicante, donde fue localizado por los investigadores de la Policía Nacional

El detenido en Alicante habría estafado más de 200.000 euros en Reino Unido entre 2018 y 2022

Un hombre de 48 años, buscado por estafa, por las autoridades de Reino Unido, ha sido detenido por la Policía Nacional en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández cuando pretendía embarcar en un avión para salir de España, según ha informado la Comisaría Provincial.

Reino Unido había dictado una Orden Internacional de Detención contra el detenido e informó a la Policía Nacional de Alicante al tener sospechas de que el fugitivo podría estar residiendo en la provincia alicantina.

Los investigadores averiguaron que se encontraba residiendo en Orihuela-Costa (Alicante) y establecieron un dispositivo policial para detenerlo; finalmente, fue arrestado en el aeropuerto de Alicante, cuando estaba a punto de coger un vuelo para salir de España.

El detenido era buscado por diferentes estafas cometidas en el Reino Unido en los años 2018 y 2022. El prófugo se hacía pasar por instalador de cocinas y baños haciéndose pasar por empresas del sector para aparentar profesionalidad y ganarse la confianza de los clientes. Para ello usaba los logotipos de estas y tras ofrecer presupuestos a los clientes y con el dinero adelantado no realizaba el trabajo.

No realizaba las obras acordadas, poniendo excusas y retrasando los trabajos. Las víctimas nunca pudieron recuperar las cantidades abonadas, y les aseguraba que les había devuelto el dinero, aunque los reembolsos nunca se efectuaron. El delincuente habría robado en total más de 200.000 euros (180.000 libras esterlinas( usando este método.

El arrestado, que podría enfrentarse a una pena máxima de hasta diez años de prisión en el Reino Unido, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.