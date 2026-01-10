Iván Sevilla 10 ENE 2026 - 16:02h.

El suceso se registró a las 13 horas cuando la víctima pedaleaba por la parroquia de Aldán

Tras quedar inconsciente en la calzada, el ciclista no pudo ser reanimado por los sanitarios

PontevedraUn ciclista murió este 10 de enero tras caerse de su bicicleta cuando pedaleaba sobre ella por la localidad de Cangas (Pontevedra), según ha informado el 112 de Galicia.

El accidente de tráfico se produjo a las 13 horas concretamente en el kilómetro 4 de la carretera EP-1002, en Erbello, ubicado en la parroquia de Aldán. Un vecino llamó a emergencias.

En su aviso explicaba que el hombre se encontraba inconsciente después de sufrir la caída y necesitaba asistencia médica urgente. Al lugar se movilizaron sanitarios del 061, incluido un helicóptero medicalizado.

Sin embargo, los servicios que trataron de reanimarle no lo consiguieron y certificaron su fallecimiento. Según publica el 'Diario de Pontevedra', la víctima tenía 45 años y pudo desmayarse por una indisposición repentina.

Rescate en un autobús accidentado

Este 9 de enero también ocurrió otro siniestro vial en el que un autobús chocó con un turismo cuando circulaba por un puente. A las 9 horas, el conductor del autocar avisó a emergencias.

No podía abrir la puerta del vehículo de transporte colectivo en el kilómetro 0,5 de la carretera PO-415. Los bomberos acudieron junto a la Guardia Civil de Tráfico para ayudarles.

Con dos escaleras colocadas, los atrapados pudieron salir por la parte superior del bus. Resultaron heridos leves. Eran dos adultos y un niño. El chófer sí sufrió heridas más graves.