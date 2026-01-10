Iván Sevilla 10 ENE 2026 - 10:39h.

El accidente de tráfico se produjo poco antes de las 21:57 horas en la carretera A-7054 en Cártama, Málaga

Otros dos hombres de 30 y 34 años, además de una joven de 28, fueron evacuados al hospital

MálagaUna mujer de 59 años murió este 9 de enero después de chocar frontalmente dos vehículos que circulaban por la carretera A-7054 a su paso por la localidad de Cártama (Málaga).

Tras un 2025 que fue el segundo año con menor cifra de muertes en accidentes de tráfico, este 2026 ya nos ha dejado varios en Andalucía. Como el de la víctima en ese siniestro ocurrido antes de las 21:57 horas.

Así lo ha comunicado el 112, número de emergencias que recibió el aviso y movilizó a cuatro ambulancias del 061 junto a bomberos del parque de Coín. Tuvieron que liberar a uno de los ocupantes.

Los equipos sanitarios atendieron in situ a dos hombres de 30 y 34 años, además de a una joven de 28. Estos heridos fueron trasladados al Hospital Clínico Universitario.

Atropello mortal a un anciano en Córdoba

Por otro lado, también este 9 de enero falleció un anciano de 76 años que caminaba por el kilómetro 3 de la carretera A-331 a la altura del municipio de Lucena (Córdoba).

Un particular alertó a las 18:50 horas de que un coche había atropellado al viandante, quedando éste gravemente herido en la calzada. Policía Local y médicos desplazados hasta el lugar confirmaron la muerte.