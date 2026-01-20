Hallan muerto en un trastero al vecino de Carballo, en A Coruña, desaparecido desde el lunes

La Guardia Civil localizó el cuerpo en la tarde del martes tras pedir colaboración ciudadana, y apunta a un posible accidente, a la espera de la autopsia

Manuel Puga, vecino de Angrois, sobre el accidente ferroviario que presenció y que ahora revive: “Eso no se olvida nunca”

Compartir







José Luis Rey Rey, vecino de la localidad coruñesa de Carballo, de 75 años, cuya familia había denunciado su desaparición el pasado lunes por la tarde, ha sido hallado sin vida, según ha informado este martes la Guardia Civil.

El instituto armado había solicitado colaboración ciudadana para localizar al hombre después de que sus familiares alertaran de que no había regresado a su domicilio

Finalmente, en la tarde de este martes, la Guardia Civil ha confirmado que el cuerpo sin vida de José Luis Rey Rey fue localizado en un trastero de una vivienda de su propiedad, situada en la misma localidad de Carballo.

Según las primeras informaciones facilitadas por los investigadores, las hipótesis iniciales apuntan a un posible accidente ocurrido en el interior del trastero

No obstante, la Guardia Civil ha pedido prudencia y ha subrayado que será la autopsia la que determine las causas exactas del fallecimiento. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte, a la espera de los resultados forenses y de que finalicen las diligencias correspondientes.