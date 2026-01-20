Raquel Noya A Coruña, 20 ENE 2026 - 14:04h.

La mujer llegó al hospital aquejada de un fuerte dolor abdominal y, según el denunciante, fue atendida cuando ya estaba “en estado agónico”

Condenan al Sergas a indemnizar con 158.000 euros a la familia de un paciente que murió tras una cirugía

Un vecino de Ferrol (A Coruña), ha presentado tres reclamaciones ante el Sergas por considerar que su madre, de 87 años y enferma de cáncer, recibió un trato “inhumano” e “inaceptable” en las Urgencias del hospital en la que fue atendida el día de su fallecimiento.

Denuncia que la mujer llegó al CHUF en torno a las 14:11 horas, derivada del 061 desde su residencia de Laraxe (Cabanas ) y que no fue atendida hasta las 17:30, cuando ya estaba “en estado agónico” y en “periparada”, según consta en el informe del CHUF.

El hombre asegura que su madre había pasado “muy mala noche”, no había desayunado, presentaba anuria (ausencia de orina en las bolsas), había vomitado esa misma mañana, presentaba una saturación del 80% y se quejaba de un fuerte dolor abdominal; síntomas que, a su entender, no resultaron suficientes para que su madre fuese atendida con la urgencia que requería y acabase falleciendo en una fría camilla.

Los médicos llegaron “demasiado tarde”

Cuando aparecieron los médicos, asegura “ya era tarde: se la llevaron a un box solo para certificar su defunción”, según recoge el diario local La Voz de Galicia. El denunciante, Alberto Miramontes, denuncia que su madre no recibió “ni un calmante ni nada” y que desconoce si el fatal desenlace se pudo haber evitado, pero “al menos”, reclama, “podían haberla trasladado a paliativos o a una habitación con intimidad para poder despedirnos de ella”, reclama.

La fallecida, pese a contar con una tarjeta sanitaria AA (que en teoría obliga a minimizar la espera), pasó en un primer momento por triaje y un control de las constantes vitales, para regresar a la sala de espera con otros pacientes sin recibir atención hasta que saltaron todas las alarmas.

Desde el área sanitaria de Ferrol “lamentan” lo sucedido, trasladan sus condolencias y apoyo a los familiares y señalan que la paciente fue atendida a las 14:39 horas, cuando se le realizó un control de las constantes hemodinámicas, que “resultaron dentro de la normalidad”.

Cabe señalar que en la jornada del 11 de enero, el día de autos, se registró un “colapso” en las Urgencias del Macide, donde se llegaron a acumular “más de 40 personas a la espera de ingreso”, señala la cabecera.

704 denuncias por negligencias sanitarias en Galicia en 2025

La asociación El Defensor del Paciente recibió en 2025 una media de 41 casos al día por presuntas negligencias médico-sanitarias, la cifra más alta de la última década y que supone un total de 14.986 casos (898 más que en 2024), de los cuales 951 han sido con resultado de muerte (153 más que en 2024).

Los casos más habituales se han producido por mala praxis, como intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias y retrasos en ambulancias. Aunque la principal razón se debe al error de diagnóstico y la pérdida de oportunidad terapéutica.

Así lo refleja la Memoria 2025 que ha presentado este lunes la asociación. "Aunque son datos embarazosos para la Administración Sanitaria esta es la realidad", lamenta en el documento El Defensor del Paciente.

Para la asociación, el sistema sanitario español es universal y excelente, pero no funciona como debería porque los responsables políticos no lo están cuidando. Además, denuncia que en 2025 se han producido más derivaciones que nunca en la historia a grupos hospitalarios privados.

"Entre las derivaciones a los grupos hospitalarios privados y el millón de ciudadanos en lista de espera quirúrgica hay una estrecha relación. No cabe duda de que la privatización es una opción política", critica.