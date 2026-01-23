Logo de telecincotelecinco
Galicia

La Audiencia de A Coruña confirma la condena al maquinista de Angrois y absuelve al exdirector de seguridad de Adif por el accidente

Cuarto aniversario del accidente del Alvia en Angrois
En el accidente de Angrois murieron 60 personas y 143 resultaron heridas.. EP archivo
La Audiencia de A Coruña ha confirmado la condena al maquinista del tren Alvia que descarriló en Angrois (Santiago) hace 13 años en el que murieron 80 personas y 143 resultaron heridos. Además absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria.

 Ambos fueron condenados  por el accidente por 79 delitos de homicidio --la jueza contabiliza un fallecido menos, al ocurrir uno tiempo después-- y por 143 de lesiones por imprudencia profesional grave.

