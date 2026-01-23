El accidente de Angrois ocurrió hace 13 años por una negligencia profesional del maquinista, según la Audiencia de A Coruña

La Audiencia de A Coruña ha confirmado la condena al maquinista del tren Alvia que descarriló en Angrois (Santiago) hace 13 años en el que murieron 80 personas y 143 resultaron heridos. Además absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria.

Ambos fueron condenados por el accidente por 79 delitos de homicidio --la jueza contabiliza un fallecido menos, al ocurrir uno tiempo después-- y por 143 de lesiones por imprudencia profesional grave.