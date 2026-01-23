La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra investiga lo sucedido, que se encuentra bajo secreto de actuaciones

Las autoridades recibieron un aviso de una discusión en el interior de un local y después encontraron a la mujer muerta con signos de violencia

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer en un local de L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona.

Los hechos se produjeron hacia las 19:00 horas de este jueves y la División de Investigación Criminal (DIC) del cuerpo se encarga del caso, que está bajo secreto de actuaciones, según ha señalado la policía catalana.

Los Mossos encontraron a la mujer muerta con signos de violencia tras un aviso que alertaba de una discusión

Fue sobre esa hora cuando los Mossos recibieron un aviso que alertaba de que se estaba produciendo una discusión en el interior de un local de la ciudad. Cuando llegaron las patrullas, encontraron a una mujer muerta con signos de violencia.

Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte ni sobre la autoría de la misma.