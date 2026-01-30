Patricia Martínez 30 ENE 2026 - 13:36h.

El condenado no podrá tener ningún animal en los próximos dos años

El anciano golpeaba a sus animales de manera frecuente, rociaba a su perro con veneno y le echaba insecticida en los ojos

OurenseUn vecino de Riós, en Ourense, ha sido condenado a ocho meses de prisión por delito de maltrato animal continuado. El anciano, de 78 años, propinaba golpes "con frecuencia" a sus animales, llegando a rociarles veneno y a sacarle un ojo a uno de ellos. Las partes han llegado a un acuerdo de conformidad antes de la celebración de la vista prevista para este viernes, y el hombre no ingresará en prisión.

Según se recoge en el escrito fiscal, el hombre que residía en el municipio de Riós, "de manera completamente injustificada", solía de manera frecuente dar golpes y patadas a sus animales, cuatro gatos, un perro y varias gallinas.

En concreto, el escrito detalla que el hombre pisaba a sus gatos, les daba patadas y les pegaba con un palo, llegando incluso a sacarle un ojo a uno de ellos. Asimismo, el septuagenario rociaba a su perro con veneno, le pegaba y le echaba insecticida en los ojos, y pisaba y tiraba de las alas llegando a arrancar las plumas de sus gallinas.

Acuerdo entre las partes para evitar la entrada a prisión

Este viernes, las letradas de la acusación y la defensa, y Ministerio Fiscal han alcanzado un acuerdo de conformidad en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense, de tal forma que la pena inicialmente solicitada por la Fiscalía, que era de 12 meses de cárcel, ha quedado reducida a ocho, sin ingreso en prisión a cambio de no cometer ningún delito en dos años.

El maltrato se denunció en julio del año 2022, cuando los agentes de la Guardia Civil se personaron en el domicilio del septuagenario, tras la alerta de los vecinos, y entregaron los animales a la asociación Proanimales de Verín, así como a la Diputación de Ourense. De hecho, debido al estado en el que se encontraban, los animales tuvieron que ser tratados y desparasitados, generando gastos a la asociación por importe de 409,17 euros.

Al anciano además se le impone además la prohibición de tener ningún animal durante los próximos dos años, y la inhabilitación especial para cualquier profesión o comercio relacionado con animales. Además tendrá que asumir el pago de una indemnización de 409, 17 euros, en cuotas de 35 euros al mes, por los gastos ocasionados.