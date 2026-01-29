Patricia Martínez 29 ENE 2026 - 06:30h.

Desde la protectora recuerdan que aún no están en adopción porque tendrán que pasar algunos controles veterinarios

La protectora de Pontevedra atiende cada año a más de un centenar de animales

PontevedraDesde la protectora Os Palleiros de Pontevedra han denunciado el abandono de tres cachorros, que aparecieron dentro de una caja de cartón en el barrio de Estribela de Pontevedra.

Las responsables de la protectora han compartido una imagen de los cachorros y también de la caja donde fueron abandonados. Las responsables calculan que tendrán apenas un mes cada uno, y recuerdan que estos cachorros todavía no están en proceso de adopción, ya que antes deberán pasar controles veterinarios. “primero tendrá que pasar un tiempo”, advierten, aunque esperan que en un futuro puedan tener una familia que les acoja. “Por suerte ya están a salvo y calentitos” han comentado en su publicación, añadiendo que pronto buscarán para ellos “las mejores familias”.

Indignación por el abandono: es "inhumano"

El abandono ha generado algunos mensajes de indignación entre los seguidores de la protectora, que muestran su rechazo por lo sucedido, y calificando el hecho de “inhumano”. “Hay que ser desalmado para dejar estos animalitos y con este tiempo dentro de una caja” o “no entiendo como alguien puede hacer algo así” son algunas de las reacciones que se pueden leer entre los comentarios a la publicación de la protectora.

Os Palleiros lleva trabajando más de 15 años luchando contra el abandono de los animales actualmente gestiona un refugio de animales en Pontevedra donde atienden a más de un centenar de animales entre perros y gatos, con el apoyo de una red de más de 60 voluntarios. Lamentablemente, en esta asociación están casi acostumbradas a estos abandonos, que se repiten mucho más de lo deseado. Uno de los casos más llamativos les sucedió en 2023, cuando se encontraron con 15 cachorros repartidos en varias cajas de cartón, en un hallazgo que fue muy impactante por la cantidad de animales.

Más de una decena de cachorros abandonados en Lugo

Desde otra protectora de Galicia, la ubicada en Lugo lanzaban hace solo unos días un mensaje similar, sorprendidos por la cantidad de abandonos registrados en las primeras semanas de año. En apenas un mes, en Lugo han recibido casi una veintena de perros que han sido abandonados y que ahora buscan nuevas familias que les acojan.