Asesinan a una mujer de 52 años en Mos, Pontevedra: su pareja, sospechoso del crimen, se ha atrincherado en una casa

PontevedraEl presunto autor del crimen machista, cometido este domingo en el municipio pontevedrés de Mos (Pontevedra) se ha quitado la vida antes de ser detenido por la Guardia Civil en la vivienda de O Porriño, donde se había atrincherado tras ser localizado por los agentes.

Según han informado fuentes del instituto armado, efectivos del grupo de de Reserva y Seguridad (GRS) efectuaron su entrada en el edificio pasadas las 21:30 horas de la tarde, donde hallaron al varón muerto y con heridas de arma blanca.

No había antecedentes en el sistema VioGen

Durante esta tarde, el subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Abel Losada, trasladó que el presunto autor de este crimen machista ya había sido "localizado" y que se procedería a su detención de manera "inmediata". Según fuentes de la investigación, las fuerzas de seguridad estarían negociando con el hombre para que se entregase de forma pacífica.

Las mismas fuentes informan de que no había antecedentes en el sistema de protección de víctimas VioGen. Si se confirma el caso como un crimen machista, el número de mujeres asesinadas este 2026 serían ya seis y los asesinatos ascenderían a 1.348 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El 016, el teléfono de ayuda a las víctimas de violencia de género

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.