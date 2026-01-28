Rocío Amaro 28 ENE 2026 - 06:30h.

Amigos y familiares de Victoria H., asesinada presuntamente por su expareja en Alhaurín el Grande, han iniciado una recaudación de fondos para ayudar a sus tres hijos menores

Los hijos menores de la mujer asesinada en Málaga, presentes en el momento del crimen: ellos mismos habrían avisado a su abuela

MálagaLa muerte violenta de Victoria H., asesinada presuntamente por su expareja el pasado sábado en Alhaurín el Grande (Málaga), ha consternado a su entorno más cercano y a todo el municipio. Tanto es así que amigos y familiares de la víctima han puesto en marcha una recaudación de fondos solidaria para ayudar a los tres hijos menores de edad que, además, presenciaron el crimen.

"Victoria vivió para sus hijos. Luchó por ellos con todo su ser, y ellos eran su mundo entero", explica una amiga cercana de la víctima en el mensaje que acompaña la iniciativa. La mujer subraya que, hasta que se resuelva la situación judicial y se active la ayuda institucional, la familia de Victoria está asumiendo en solitario todos los gastos inmediatos de los menores, desde alimentación y ropa hasta suministros básicos y cuidados diarios.

"Queremos a ayudar a aliviar esta carga inmediata y brindarles estabilidad a los niños mientras la familia enfrenta lo inimaginable", dice, además, "cualquier donación, sin importar la cantidad, es un acto de amor para los hijos de Victoria y los ayudará a superar los días venideros", añade el texto, que apela a la solidaridad de todos para conseguir ofrecer algo de estabilidad a unos niños que ya de por sí lo han perdido todo.

Un crimen ocurrido en plena mañana

El asesinato se produjo el sábado 24 de enero sobre las 11:40 horas, cuando los servicios de emergencias recibieron la llamada de un vecino que escuchaba a una mujer pidiendo auxilio en una vivienda de la calle Tomillo, en la urbanización La Paca. A su llegada, los primeros agentes de la Guardia Civil encontraron a la víctima con graves heridas en el cuello y, pese a la intervención de los servicios sanitarios, solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Victoria, de 33 años y nacionalidad británica, presentaba heridas incisas contusas compatibles con un ataque con arma blanca. Tras el levantamiento judicial del cadáver, fue trasladada al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde se le practicará la autopsia que determinará oficialmente las causas de la muerte.

El presunto autor se entregó y confesó los hechos

El presunto autor del crimen, J. A. R., de nacionalidad española y expareja de la víctima, se entregó por sus propios medios en la prisión de Alhaurín de la Torre pocas horas después del asesinato. Fuentes penitenciarias han indicado que el hombre relató de forma clara y sin alterarse que había apuñalado a su expareja delante de los tres hijos menores que ambos tenían en común.

Según la investigación, el detenido había abandonado su puesto de trabajo antes de tiempo ese mismo sábado con la presunta intención de cometer el crimen. El hombre pasará a disposición judicial, mientras se esclarecen todas las circunstancias del caso.

Un caso activo en el sistema VioGen

La víctima estaba incluida desde el pasado mes de octubre en el sistema de seguimiento policial VioGen, con nivel de riesgo bajo, aunque con medidas judiciales activas de prohibición de aproximación y comunicación. Vecinos de la localidad han denunciado que el presunto agresor incumplía de manera reiterada la orden de alejamiento.

Según algunos testimonios, el hombre ejercía un control constante sobre la mujer, a la que vigilaba desde un vehículo, acosaba y amenazaba. Algunos vecinos describen el crimen como una "muerte anunciada" y aseguran que la situación de la víctima generaba cierta preocupación en su entorno más cercano.

Tres menores huérfanos y un pueblo conmocionado

Los tres hijos de Victoria, todos menores de edad, se encontraban en el domicilio en el momento del asesinato. La conmoción en Alhaurín el Grande es tal que decenas de vecinos se concentraron en las inmediaciones de la vivienda en señal de repulsa y dolor por lo ocurrido.

El Ayuntamiento decretó un día de luto oficial y convocó una concentración ciudadana con un minuto de silencio en la plaza del Consistorio. En un comunicado, el alcalde ha expresado el "más profundo pesar" del municipio y la condena absoluta ante este nuevo caso de violencia de género.

Ayuda y recursos contra la violencia machista

El 016 atiende a las víctimas de violencia machista y a su entorno las 24 horas del día y en 53 idiomas. También está disponible el correo 016-online@igualdad.gob.es y el servicio de WhatsApp en el número 600 000 016. En caso de emergencia, se debe llamar al 112, al 091 o al 062, o utilizar la aplicación ALERTCOPS.