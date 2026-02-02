El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha publicado en sus redes una foto de ambos en el hospital y un mensaje de ánimo

Accidente múltiple por el granizo en la AP9: más de 20 coches implicados y cuatro heridos, entre ellos dos diputados

A CoruñaGonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, los dos diputados del Partido Popular gallego que sufrieron un accidente de coche registrado en la AP-9 a la altura de Oroso, se recuperan de las heridas sufridas en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

Ha sido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha publicado en sus redes una foto de ambos en el hospital y un mensaje de ánimo.

“Fue un susto tremendo, pero también una alegría inmensa poder verlos sonreír, a pesar de todo. Gracias a todos los profesionales de urgencias y sanitarios que cuidaron tan bien de nuestros compañeros. Sigan recuperando fuerzas. ¡Nos vemos muy pronto!”.

Accidente múltiple

El accidente múltiple se registró el pasado martes donde varias personas resultaron heridas, entre ellas dos diputados del PPdeG, en una colisión múltiple en la que se vieron implicadas más de una docena de vehículos en la AP-9 en el municipio de Oroso (A Coruña).

El siniestro se registró sobre las 09.10 horas en la autopista AP-9 punto kilométrico 53 en sentido Pontevedra.

Dos de los lesionados fueron los diputados del PPdeG Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, quienes viajaban en uno de los vehículos de camino al pleno del Parlamento que acaba de iniciarse en el Pazo do Hórreo en Santiago; ambos fueron trasladados a un centro hospitalario.