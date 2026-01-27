Patricia Martínez 27 ENE 2026 - 12:25h.

Cuatro heridos han sido trasladados a centros hospitalarios de Santiago

En la zona se mantienen importantes retenciones con la circulación por la AP9 en ese tramo limitada a turismos

Compartir







Oroso, A CoruñaCuatro personas han resultado heridas, entre ellas dos diputados del PPdeG, en un violento accidente múltiple que se ha producido esta mañana en la autopista AP-9, a la altura del municipio de Oroso (A Coruña). En la colisión se han visto implicados al menos 23 vehículos, según las primeras estimaciones.

El accidente múltiple se produjo sobre las 09.10 horas de este martes en el punto kilométrico 53 de la AP-9 sentido Pontevedra , según ha informado la Guardia Civil, y en la colisión se han visto implicados al menos unos 23 vehículos, con importantes daños materiales en muchos vehículos implicados y cuatro personas heridas de diversa gravedad. Uno de ellos ha sido trasladado en estado grave al hospital.

Entre los heridos, están los diputados del PPdeG Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, quienes viajaban en un mismo vehículo, para asistir al pleno del parlamento gallego que tenía previsto celebrarse esta misma mañana. Ambos fueron trasladados al Hospital Clínico de Santiago al presentar contusiones, según los primeros datos. Gonzalo Trenor tuvo que ser excarcelado de su vehículo.

PUEDE INTERESARTE La borrasca Joseph dejará lluvias abundantes en gran parte de la Península este lunes, con aviso rojo en Pontevedra

Una intensa granizada, posible causa de la colisión múltiple

Una intensa granizada que caía en ese momento en la zona del accidente se baraja como posible causa del siniestro, tal y como han contado algunos de los testigos. Una posible salida de vía de uno de los vehículos provocó posteriormente un choque en cadena con más de veinte implicados. Tras el impacto, algunos de los coches acabaron en un terraplén a un lado de la vía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La borrasca Joseph sigue afectando con intensidad en toda esta zona, desde este lunes y para este martes, se mantiene activada una alerta naranja por lluvias intensas, que pasa a ser roja en el interior de Pontevedra.

Como consecuencia del accidente se han generado importantes retenciones, que han alcanzado los tres kilómetros y la autopista, que estuvo en un primer momento cortada de manera total al tráfico en sentido Santiago de Compostela, permanece ahora cortada solo para los vehículos pesados, siendo habilitado un carril para turismos. La Guardia Civil ha enviado al lugar dos patrullas, una de atestados y otra a Ordes para facilitar el desvío. Además, se están empezando a retirar de la zona con grúas los vehículos implicados en el siniestro.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Modificación del orden del día del pleno del Parlamento

Debido a la ausencia de estos diputados del PP, así como de otros que se vieron retenidos por el accidente, el Parlamento ha modificado el orden del día del pleno, por lo que se ha adelantado la comparecencia del conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que iba a producirse a última hora de la mañana.

Además, ha quedado aplazado y "en el aire", por el momento, el debate de la ley del clima, que se iba a celebrar sobre las 10:30 horas para su aprobación definitiva, y tras la comparecencia se sustanciarán algunas mociones que iban a abordarse por la tarde.

El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, comunicó esta modificación al inicio de la sesión explicando que se producía la alteración del orden del día por el accidente en la AP-9, en el que aparte de los dos parlamentarios heridos, otros "muchos diputados" están teniendo "retraso" a la hora de llegar a la Cámara gallega.

La colisión ha afectado también a otros diputados que se dirigían al pleno del Parlamento gallego, también del BNG, lo que ha obligado a los portavoces de los grupos a tener una breve reunión antes del inicio de la sesión plenaria.