Patricia Martínez 10 FEB 2026 - 12:55h.

Los investigadores tenían la sospecha de que en la vivienda había animales abandonados

La pareja detenida se enfrenta a un delito de maltrato animal, abandono de animales y contra la salud pública

Compartir







A CoruñaDos personas han sido detenidas en Abegondo, A Coruña, por los presuntos delitos de maltrato animal, abandono de animales y contra la salud pública, tras encontrar en el bajo de una vivienda, en la parroquia de Crendes, cinco animales muertos en estado de descomposición y otros cinco todavía vivos, en unas condiciones deplorables.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la unidad de la Guardia Civil de Corcubión tuvieron conocimiento de la posible existencia de animales abandonados en una casa de la parroquia de Crendes.

Los investigadores se desplazaron hasta la vivienda, donde realizaron una primera inspección en la que ya constataron que algo se escondía en el bajo de la casa. Del interior de la planta baja del inmueble emanaba un fuerte olor a putrefacción, que sospecharon sería posiblemente originado por algún animal en estado de descomposición.

En el bajo de la casa encontraron el macabro hallazgo

Ante este hallazgo, la Guardia Civil solicitó a la Autoridad Judicial un mandamiento de entrada, autorizando ésta la misma. Cuando los agentes entraron finalmente a inspeccionar el bajo dieron con el macabro y cruel hallazgo. Los guardias civiles hallaron los cuerpos cinco cabras en avanzado estado de descomposición y otros cinco animales que todavía estaban vivos, pero que se mantenían en unas deplorables condiciones higiénico-sanitarias.

La Guardia Civil puso los hechos entonces en conocimiento de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, para poder proceder a la retirada de los animales muertos, y para que rescataran y se hicieran cargo de los que aún estaban vivos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Posteriormente, la Guardia localizó a los presuntos responsables y detuvo a una pareja, un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito de maltrato animal, otro de abandono animal y un tercero contra la salud pública.