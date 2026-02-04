Un vecino denunció que había visto a su perro, de pequeña estatura y mestizo, dentro de un contenedor cerca de su domicilio.

Rescatan a 11 perros de raza podenco abandonados en una vivienda semiderruida en La Bureba, Burgos: el dueño, de 27 años, está en paradero desconocido

Compartir







La Guardia Civil ha investigado a dos personas por golpear a un perro, meterlo en una bolsa y tirarlo a un contenedor de basura en Torre Pacheco (Murcia), según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La investigación se inició cuando un vecino denunció que había visto a su perro, de pequeña estatura y mestizo, dentro de un contenedor cerca de su domicilio. El animal estaba herido y fue trasladado hasta un centro veterinario donde quedó ingresado, con pronóstico grave, por una supuesta fractura cervical.

Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) se hicieron cargo de la investigación y recabaron indicios del escenario delictivo. Los guardias civiles conocieron que, al parecer, los hechos se iniciaron cuando el perro entró en una vivienda próxima.

Campaña contra el maltrato y abandono de animales

Poco después, un individuo salió de la casa con una bolsa de papel, donde, al parecer, iba el animal herido, y la lanzó al contenedor. La investigación ha finalizado con la identificación de dos personas a las que les han sido instruidas diligencias como presuntas autoras de delito de maltrato animal.

PUEDE INTERESARTE Una protectora denuncia el abandono de tres cachorros en Pontevedra: los dejaron en una caja de cartón

Con el objetivo de concienciar a los ciudadanos para que promuevan las medidas necesarias en la protección, ordenación y bienestar para los animales domésticos, así como a que denuncien aquellas conductas contrarias al bienestar animal de las que tengan conocimiento, la Guardia Civil inició en julio de 2017 la campaña #YoSiPuedoContarlo#.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Instituto Armado ha detectado un aumento en la concienciación ciudadana, no sólo a través de las denuncias formales, sino también entre los usuarios de las redes sociales, como demuestra el hecho que uno de los temas que más interacción generan en sus seguidores de redes sociales sea la solicitud de colaboración para esclarecer delitos de maltrato hacia los animales. El segundo objetivo de esta campaña es concienciar a la población de que tener un animal es una gran responsabilidad y que el maltrato animal está penado por el Código Penal.