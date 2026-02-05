Patricia Martínez 05 FEB 2026 - 14:16h.

El perro, un border collie blanco y negro, tiene nueve años y es muy asustadizo

La familia cree que puede haberse refugiado en casa de alguien que no sabe que lo están buscando

Compartir







LugoCasi ha pasado una semana sin rastro de "Floki", pero su familia no se rinde. "Estamos desesperados” cuenta Martín. Desde Lugo, una familia pide ayuda a quien pueda tener alguna pista para recuperar a su perro, Floki, un border collie perdido el pasado jueves por la tarde en la ciudad.

El perro se escapó de la finca familiar asustado por la tormenta en un descuido de la familia. “Alguien lo puede tener, igual se asustó y se metió en casa de alguien”, explica Martín. Desde entonces, familia y allegados no han dejado de buscarlo por Lugo, sin éxito. “Lo vieron el sábado por la tarde, que bajaba por la calle Fontiñas”, detalla Martín, pero desde entonces no tienen más pistas sobre su paradero.

"Floki" es un border collie, tricolor, “blanco y negro con manchas grises y tiene un ojo de cada color, así que es bastante reconocible” detalla Martín, quien añade además que el perro tiene una enfermedad crónica y necesita medicación.

"Se asusta mucho, que no lo intenten coger", advierte su dueño

Apunta además que es un perro mayor, “tiene nueve años”, recuerda Martín “y se asusta mucho, que no lo intenten coger, si lo ven que nos llamen a la familia”

“Estamos muy preocupados”, insiste y reclama a quien tenga cualquier información se ponga el contacto con la familia en el “ porque estamos desesperados”. A pesar de los días que han pasado, ellos no pierden la esperanza. “Los border collie son perros astutos que huelen de lejos a la buena gente por lo que estamos convencidos de que en algún lugar ha encontrado refugio, alguien puede estar cuidándolo y alimentándolo sin saber que toda una familia está destrozada por no saber dónde está”, clama Martín. Su familia hace un llamamiento para “explotar el último cartucho de esperanza que nos queda”.

Los propietarios agradecen cualquier ayuda para dar con "Floki", y piden que si alguien tiene alguna pista contacten con ellos en el teléfono 619 321 814.