Caldas de ReisUna joven conductora de Caldas de Reis, Pontevedra, de 20 años puede contar que este miércoles volvió a nacer. A pesar del tremendo susto que será muy difícil de olvidar, la conductora solo sufrió heridas leves tras caerle encima de su coche un enorme árbol, cuando circulaba por la carretera EP-8008 en Santo André de Cesar.

El siniestro sucedió pasadas las tres de la tarde, y según ha contado la conductora, volvía a casa después de trabajar. A pocos metros de su vivienda, un enorme pino, de más de 3.000 kilos cayó encima de su coche, como consecuencia de las intensas rachas de viento que soplaban en la zona, en una jornada de borrasca, donde se mantenía activada la alerta naranja.

Ella misma pudo llamar al 112, para dar alerta de lo sucedido, contando que se había quedado atrapada. Cuando llegaron los medios de emergencia, se quedaron completamente sorprendidos de lo que casi parecía un milagro. La joven se quedó encajada entre el tronco y el volante: “Fue cosa de milímetros”, tal y como ha contado el portavoz de protección civil de Caldas, que acudió al lugar del accidente. El enorme pino había caído sobre el reposacabezas, tumbando los asientos.

En el accidente se movilizaron los Bomberos do Salnés, Urgencias Sanitarias, Guardia Civil, Protección Civil de Caldas y de Cuntis.

El vehículo quedó completamente destrozado, convertido en un amasijo de hierros, por el impacto del árbol, que tuvo que ser retirado más tarde por una grúa, pero a pesar de lo aparatoso del accidente, la joven que fue trasladas al Hospital de Montecelo de Pontevedra, solo resultó herida leve. Eso sí, el susto será imposible de olvidar.