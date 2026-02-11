La borrasca trae consigo un aire muy frío en altura que viene del Polo Norte y dejará nevadas en cotas bajas

¿Cuándo dejará de llover? Aemet anuncia la fecha para el final de las lluvias

Ya son ocho las borrascas que llevamos en lo que va de año. La última, Nils, que dejará rachas de viento muy fuertes mañana y el jueves en amplias zonas, además de temporal marítimo, lluvias y nieve en cotas altas, mientras las precipitaciones siguen anegando de nuevo buena parte de la península, con varias comunidades en alerta y unos ríos al límite.

El mal temporal afectará también este finde. Este jueves por la tarde seguirá haciendo mucho viento, sobre todo a orillas del Cantábrico. Rachas de más de 120 km/h en zonas del litoral y eso va a hacer que haya aviso rojo en el País Vasco por olas de 10 metros de altura y alcanzando los nueve en puntos de A Coruña.

Pero sin duda, lo peor viene este viernes. El sábado abandona el vórtice polar, pero antes de abandonarnos el chorro polar lo que va a hacer es crear una segunda borrasca, una borrasca que se va adentrar por el noroeste del país.

Aire muy frío en altura

Eso va a traer lo que están viento y lluvias generalizadas en la mayor parte de la península, otra vez muchísimo viento y oleaje. Pero además, viene un aire muy frío en altura, concretamente del Polo Norte, que va a abarcar de norte a sur.

Se trae consigo aire muy frío en altura, concretamente desde el Polo Norte, que va a abarcar de norte a sur. Eso va a hacer que haya heladas y sobre todo nevadas en cotas relativamente bajas, por encima de los 800 metros en la mitad norte peninsular y tan solo llegando a los 1.000 en el centro del país

Así que tenemos por delante tan solo el viernes, una jornada marcada por las lluvias, por el viento y por el oleaje y sobre todo, por las nevadas muy copiosas del viernes por la noche al sábado por la mañana.