Patricia Martínez 20 FEB 2026 - 04:30h.

La conductora alegó que no tiene permiso para camiones y que estaba en Santiago el día de la multa

Nueve meses después, no ha recibido ninguna respuesta desde Tráfico pero le han retirado seis puntos del carné

Compartir







Santiago de Compostela Parece una broma de mal gusto, pero Macarena sabe bien que lo que está pasando es real, porque le faltan seis puntos del carnet y ella conserva la multa que llegó a Ourense, a casa de sus padres. Una multa por una infracción cometida el pasado 12 de mayo en el kilómetro 52.2 en la autovía A-52, a la altura de Mombuey, en Zamora, por hablar por teléfono mientras conducía un camión.

Pero resulta que Macarena ni conduce camiones, ni estaba en Zamora aquel día. Esta vecina de Santiago estaba entonces embarazada de siete meses, y como ha contado en La Voz de Galicia, estaba “con pocas ganas de coger un camión”.

PUEDE INTERESARTE Se acabó la tregua: la Ertzaintza empieza a multar con 80 euros a los conductores que no lleven o no usen la baliza V16

La sanción que le notificaron por carta era de 200 euros e incluía la retirada de seis puntos del carné. Viendo el error de bulto, Macarena pensó que con ir a las oficinas de la DGT y aclarar el entuerto, aportando documentos que la identificaran, ya se solucionaría el error, pero la solución administrativa no ha sido ni fácil ni rápida. Y Macarena sigue sin solución ni respuesta alguna más de nueve meses después del día que “no estaba en Zamora”

Estaba en Santiago trabajando ese día

Para intentar aclarar el lío, su marido se desplazó hasta las oficinas de la DGT, pero allí solo le dijeron que debían pagar la multa, “dijeron que si le habían puesto la multa era porque yo iba con el camión y punto”, recuerda indignada Macarena meses después.

Pero Macarena no pagó los 200 euros, y presentó un recurso aportando pruebas más que evidentes. Ni tenía permiso para conducir camiones, ni era titular del vehículo multado, y además ese día estaba trabajando en Santiago, algo que justificaron aportando un documento donde se certifica que ese día estaba en su puesto de trabajo, en Santiago de Compostela, a casi 300 kilómetros de distancia del camión sancionado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pero Macarena sigue sin respuesta y sin resolver el embrollo administrativo, y con una sensación de absoluta impotencia. No ha recibido ninguna respuesta desde Tráfico en todos estos meses, pero los seis puntos sí han desaparecido de su carné.

Ya desesperada por el silencio administrativo, el pasado noviembre volvió a enviar un correo electrónico en el que reiteraba que la multa que le habían impuesto era falsa, bien por un error en la transcripción de los datos, o bien porque alguien suplantó su identidad para librarse de la multa. En su escrito, calificaba como "vergonzoso" que "algo tan serio y grave no se resuelva con más premura" y subrayaba que, además de la resolución definitiva y a su favor del expediente, exigía "una explicación de cómo ha podido ocurrir esto". Pero tampoco a esta petición ha recibido respuesta alguna.