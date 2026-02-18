Maitena Berrueco 18 FEB 2026 - 11:00h.

La Policía vasca da por concluido el periodo informativo que comenzó el pasado 1 de enero

BilbaoA partir de esta semana, sin especificar el día en concreto, la Ertzaintza comienza a sancionar las infracciones relacionadas con el incumplimiento de la obligación de tener o usar la baliza V16. No tener el dispositivo luminoso o no utilizarlo en un caso de emergencia se considera una infracción leve, que conlleva una multa de 80 euros, es decir, la misma cantidad con la que se castigaba a quienes conducían y no llevaban o utilizaban los triángulos de preseñalización.

A finales de 2025, no se hablaba de otra cosa que de la obligatoriedad de llevar en el vehículo la baliza luminosa V16. Había dudas sobre su uso, el tipo de balizas autorizadas, si debían estar homologadas o si era compatible con los triángulos, pero una sola cosa segura, a partir del 1 de enero sería obligatorio activar la señal de preseñalización de peligro V16 para señalizar averías o accidentes cuando el vehículo se encuentrara detenido en la vía.

Con la entrada en funcionamiento de esta medida, impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), los triángulos de emergencia han pasado a ser historia y la baliza es el único dispositivo de preseñalización de peligro autorizado, con este sistema se pretende mejorar la seguridad vial y reducir el número de atropellos registrados en los últimos años cuando los conductores bajan del coche para colocar los triángulos.

Al igual que ocurriera con otras nuevas medidas, por ejemplo con las Zonas de Bajas Emisiones en las capitales vascas, donde durante un tiempo las actuaciones policiales se limitaron a informar y transcurrido el mismo, comenzaron a sancionar las infracciones, ahora la Policía vasca ha dado por concluido el periodo informativo que comenzó el 1 de enero. “Desde que se puso en marcha esta nueva medida la Ertzaintza ha estado informando y haciendo una labor pedagógica entre las personas conductoras con el fin de informar sobre ella”, recuerdan desde el departamento vasco de Seguridad. “Tras la fase transitoria de carácter informativo, la Ertzaintza comenzará a sancionar a partir de esta semana las infracciones relacionadas con el incumplimiento de la obligación de utilizar la baliza V16”.

Seguros y patinetes eléctricos

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha recordado también que, desde hace tres semanas, en concreto desde el pasado 26 de enero, los vehículos de movilidad personal (VMP), incluidos los patinetes eléctricos, con un peso superior a 25 kilogramos y puedan alcanzar velocidades por encima de los 14 kilómetros por hora, deben disponer obligatoriamente de un seguro de responsabilidad civil, conforme a los establecido en la Ley 5/2025.

El incumplimiento de esta obligación conlleva sanciones económicas que ascienden a 300 euros cuando el patinete se encuentra en circulación y a 200 euros si no lo está.

Quedan excluidos de esta obligación, de momento, los vehículos personales ligeros, es decir, aquellos que alcanzan una velocidad máxima de entre 6 y 25 km/h cuando su peso es inferior a 25 kilos, o de entre 6 y 14 km/h si superan ese peso. Estos vehículos no estarán obligados a contar con seguro hasta que el registro de vehículos de movilidad personal esté debidamente regulado y operativo, y pueda realizarse su inscripción.