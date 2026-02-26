Patricia Martínez 26 FEB 2026 - 05:30h.

Las almohadas están realizadas a mano, por un grupo de mujeres voluntarias del Espacio +60 de Afundación

Este tipo de almohadas facilitan una postura más ergonómica durante la lactancia y reduce la sobrecarga en espalda

OurenseAlmohadas hechas por mujeres para mujeres. Porque las almohadas entregadas en el Hospital de Ourense no son unos simples cojines de lactancia más. Están realizadas a mano, por un grupo de mujeres, voluntarias del Espacio +60 de Afundación de Ourense en sus talleres solidarios, y las han entregado ellas mismas, en el Hospital Universitario de Ourense.

Las almohadas de lactancia están diseñadas y pensadas para que las utilicen las madres ingresadas en las unidades de obstetricia, UCI pediátrica y atención a prematuros del hospital orensano, con el objetivo de facilitar la lactancia materna, y favoreciendo el descanso de las mamás y los bebés.

Como explica la supervisora de enfermería de la UCI pediátrica y prematuros, Teba Castro "este tipo de almohadas facilitan una postura más ergonómica durante la lactancia, reduce la sobrecarga en espalda, brazos y cuello y favorece también el descanso materno, especialmente necesario en los primeros días”.

Mujeres activas dispuestas a ayudar

Las mujeres participantes en los talleres del Espacio +60 de Afundación que realizaron estas almohadas han podido repartirlas directamente entre las madres ingresadas, y han charlado con algunas de ellas. Los talleres del Espacio +60 de Afundación Ourense parten de una iniciativa que promueve el envejecimiento activo y la participación social de las personas mayores de 60 años, y sus voluntarias participan habitualmente de manera muy activa en diferentes iniciativas, vinculadas con los pacientes del hospital orensano, respondiendo positivamente a cualquier propuesta formulada desde el Servicio de Humanización, como cuentan desde el hospital.

La responsables del Espacio +60, Belén Piñeiro, ha destacado su compromiso entusiasta: "siempre estamos ahí, ya sea cosiendo para hacer los cojines que reciben las pacientes operadas de mama, o como ahora para hacer más dulce aún el arrullo de las madres o destinando fondos para las asociaciones de pacientes con la venta de las nuestras obras... y seguiremos creciendo juntas, con los proyectos que tenemos previstos", ha contado, tras compartir con las participantes un diploma que reconoce su colaboración solidaria.

Arte en el hospital

Aprovechando la visita, el Servicio de Humanización del CHUO también organizó conjuntamente con la Fundación Quessada un recorrido guiado por la colección artística instalada en el nuevo edificio de hospitalización. Las visitantes además de conocer el hospital y saludar a algunas de las madres ingresadas pudieron disfrutar de las obras expuestas en el centro, con una guía de excepción, la viuda del pintor Xaime Quessada Porto y la secretaría de la fundación Paula Serrano.

La iniciativa es un ejemplo más de colaboración entre instituciones sociales, culturales y sanitarias para construir entornos más humanos y solidarios, dentro del hospital, y donde el cuidado se entienda “de forma integral, conyugando el emocional y también estético”.