Iván Sevilla 15 MAR 2026 - 12:49h.

El suceso con el peatón evacuado a un hospital se produjo poco después de las 23 horas en la carretera AC-305

Varias personas presenciaron los hechos, que la Policía Local de Boiro ya investiga para localizar al conductor del turismo

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A CoruñaEl conductor de un coche atropelló a un joven este 14 de marzo cuando el viandante cruzaba un paso de cebra y posteriormente, en vez de detenerse, se dio a la fuga. Ocurrió en la localidad de Boiro (A Coruña).

Así lo ha comunicado el 112 de Galicia, que recibió el aviso informando de los hechos, que tuvieron lugar minutos después de las 23 horas en la calle principal del municipio, frente al edificio consistorial.

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Por esa carretera regional AC-305 que atraviesa la zona urbana circulaba el turismo implicado que golpeó al peatón. Varias personas que estaban en esos momentos por la zona presenciaron el accidente.

Investigación abierta para localizar al conductor

En sus llamadas a emergencias trasladaron la posibilidad de que el afectado estuviera inconsciente. Al punto del suceso se movilizaron sanitarios del 061 para atenderle in situ.

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Fue evacuado al Hospital de Barbanza, aunque su estado no era grave, ya que recibió el alta médica. Por otro lado, agentes de la Policía Local de Boiro abrieron una investigación para localizar al conductor fugado.

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Más tarde, un vecino alertó de que había visto un vehículo con un ventanilla rota cerca del cementerio del pueblo. Aunque todavía no se ha determinado si ese automóvil es el que buscan en relación al atropello.