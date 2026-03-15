El menor fue atropellado por un turismo mientras circulaba en bicicleta

Un total de 20 llamadas alertaron de la necesidad de asistencia sanitaria

Compartir







MurciaServicios Sanitarios de Emergencias han atendido este sábado por la noche a un niño, de cuatro años de edad, que ha resultado herido tras ser atropellado en Churra, en el municipio de Murcia.

Un total de 20 llamadas alertaron, a partir de las 20.28 horas de esta tarde, al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia, de la necesidad de asistencia sanitaria para un niño de cuatro años que permanecía inconsciente en la calzada, tras ser atropellado por un turismo mientras circulaba en bicicleta.

Hasta el lugar del accidente, que ha ocurrido en la carretera de Churra, se desplazó una Unidad Móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, cuyo personal sanitario atendió al menor en el lugar del suceso y posteriormente lo trasladó al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca con traumatismo craneoencefálico.