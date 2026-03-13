Herido de gravedad un niño de cinco años al ser atropellado en un paso de peatones en Leganés, Madrid

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Un niño de cinco años ha resultado herido de gravedad al ser atropellado este viernes por un SUV (Vehículo Utilitario Deportivo) cuando cruzaba con su bicicleta un paso de peatones en Leganés, Madrid.

El suceso ha tenido lugar sobre las 18:53 horas en la calle Salvador Allende, número seis y como consecuencia del atropello el niño ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y una fractura de brazo derecho, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

A la llegada de los sanitarios del Summa112 han estabilizado al menor y lo han trasladado con pronóstico grave el Hospital 12 de Octubre. Los hechos son investigados por Policía Local. Los servicios de emergencia han informado del atropello a través de redes sociales.

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Trasladado al hospital con pronóstico grave

En el post publicado en la red social 'X' han mostrado fotografías de los agentes que han acordonado la zona y las ambulancias que han acudido hasta el lugar para atender al niño. En la misma publicación, informaban de que consiguieron estabilizar al menor de tan solo cinco años.

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Pese a los esfuerzos de los sanitarios de estabilizar al niño, le han tenido que trasladar de urgencia al hospital más cercano, donde aún permanece. Le ingresaron con pronóstico grave. Y por el momento no hay más información sobre el estado actual del pequeño.

En el hospital los médicos le han evaluado. Acudía con un un traumatismo craneoencefálico y una fractura de brazo derecho, según ha informado los propios sanitarios en el post.