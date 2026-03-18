Patricia Martínez 18 MAR 2026 - 13:14h.

El hombre circulaba en el patinete llevando encima una motosierra

El alcalde de Ames ha felicitado a los agentes de la Policía Local implicados en este servicio

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Ames, A CoruñaLa Policía Local de Ames interceptó este martes a un hombre que circulaba por el pueblo en patinete eléctrico llevando con él una motosierra. Al identificarlo, detectaron además que tenía una orden de búsqueda y captura, para su ingreso en prisión.

El encuentro casi fortuito sucedió este martes a las 11.15 de la mañana, en Bertamiráns, cuando los agentes de la Policía Local de la localidad estaban realizando un servicio de patrulla por la avenida da Maía.

Fue entonces cuando los agentes detectaron a este hombre, que circulaba por la carretera en un patinete eléctrico en el que llevaba una motosierra. Y por este motivo le dieron el alto para que se detuviese. Una vez identificado por parte de los agentes, estos procedieron a su detención ya que detectaron que tenía pendiente una requisitoria de un Juzgado de Pontevedra de búsqueda y detención para su ingreso en prisión.

Trasladado al cuartel de la Guardia Civil para las diligencias posteriores

Posteriormente, el hombre fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Milladoiro para que continúen con las correspondientes diligencias y también para comprobar si el patinete eléctrico y la motosierra fueron obtenidos tras cometer un hurto.

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El alcalde de Ames, Blas García, ha felicitado a los agentes de la policía local por este servicio, y ha aprovechado para reiterar el gran trabajo que realizan a diario: “Su trabajo hace que los vecinos y vecinas de Ames vivamos un poco más tranquilos”, le trasladó Blas García al colectivo.