Condenado por violación tras reconocerle la víctima por la voz en Valencia

La mujer agredida sexualmente acudió con la Policía a reconstruir el lugar de la agresión cuando oyó a un vecino hablando con los agentes y reconoció su voz

La sumisión química, detras del 31% de las violaciones en España

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ValenciaLa Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a seis años de prisión a un hombre de 33 años por la violación de una mujer que le reconoció por la voz mientras reconstruía los hechos con la Policía en el barrio del Cabanyal, Valencia.

Los hechos tuvieron lugar la noche del 16 de octubre de 2022 cuando la víctima despertó en una calle del barrio del Cabanyal, en Valencia sin sus objetos personales, con síntomas de haber sido agredida sexualmente y bajo los efectos de alcohol y sustancias químicas. Tras denunciar lo ocurrido ante la Policía, los primeros análisis detectaron restos biológicos en su cuerpo pertenecientes a dos varones diferentes, informa el diario Las Provincias.

Reconoció a su violador cuando este hablaba con la Policía

La mujer agredida acudió con agentes especializados a la zona de los hechos para reconstruir la escena. Fue en ese momento cuando los investigadores se cruzaron con dos hombres que salían de una vivienda. Mientras los policías hablaban con ellos, la víctima escuchó la voz de uno de ellos y así se lo dijo a los agentes que le preguntaron si se conocían, algo que el varón ahora condenado negó, asegurando no recordar dónde había dormido la noche de los hechos.

A pesar de esta negativa, la mujer rastreo su redes sociales hasta recuperar conversaciones con un joven con el que llevaba meses cruzándose mensajes de carácter sexual que ella rechazaba, confirmando que el varón al que había reconocido por la voz y el de las fotos del perfil de Instagram eran la misma persona.

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A partir de ese reconocimiento, la Policía Nacional reconstruyó los movimientos de ambos la noche de la agresión. Las cámaras y los testimonios recogidos acreditaron que víctima y acusado coincidieron en una discoteca de Valencia, donde fueron vistos bailando. Los testigos describieron a la mujer en un estado muy deteriorado, con la mirada perdida y dificultades para mantenerse en pie. El personal de seguridad del local declaró que la vio salir acompañada por el condenado, quien la guiaba mientras ella mostraba claros signos de embriaguez o afectación por sustancias. La mujer dejó olvidados en el local su bolso y su cazadora. También perdió el móvil frente a la vivienda de los abuelos del agresor.

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La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia concluye que la víctima se encontraba “privada de sentido” debido a su estado de embriaguez, circunstancia que el acusado conocía y aprovechó para mantener un acceso carnal que ella había rechazado de forma expresa en sus conversaciones previas. Aunque no se pudo acreditar una sumisión química, el tribunal considera probado que la mujer no tenía capacidad para consentir y que el acusado actuó aprovechándose de esa situación.

La pena incorpora la atenuante analógica de reparación del daño, ya que el condenado abonó 20.000 euros en concepto de indemnización por las secuelas y daños morales. Además, se le impone una medida de siete años de libertad vigilada y la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 300 metros de la víctima durante ocho años.