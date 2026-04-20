Nuria Fresneda Europa Press 20 ABR 2026 - 15:34h.

Sostiene que reclamó el cobro del dinero pero no con intención inicial de cobrarlo

El misterio de la Primitiva millonaria desaparecida en A Coruña más cerca de resolverse: arranca el juicio contra un lotero y su hermano

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Manuel Reija, el lotero de A Coruña acusado de quedarse con una primitiva premiada con 4,7 millones de euros en 2012 -- circunstancia que, según la Policía, ocultó a su legítimo dueño cuando este fue a comprobar varios boletos --, ha tildado de "mentira" que estuviese con el propietario de la misma cuando descubrió que estaba premiado y que le ocultase a este la citada información. Informa en el vídeo María Fente.

Ha sido a preguntas de la Fiscalía en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña y en el que se sienta en el banquillo de los procesados también su hermano, al que se considera encubridor de los hechos en su condición de delegado de Loterías en la provincia coruñesa. De "mentira" ha calificado también Manuel Reija que acudiese a su hermano con la intención de cobrar el premio.

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"En absoluto, no tengo a nadie delante", ha respondido a la fiscal del caso ante las preguntas de esta sobre el momento previo y las comprobaciones que aparecen realizadas sobre distintos boletos en relación con la persona que la Policía consideró el legítimo dueño.

"Yo estaba solo, no sé cuánto tiempo llevaban allí"

"Yo estaba solo, no sé cuánto tiempo llevaban allí", ha precisado sobre el momento en que encontró el grupo de boletos, de los que ha dicho que estaban como "recién sacados de la cartera", para luego comprobar que uno de ellos estaba premiado.

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Además, ha concretado que en sus más de 30 años de actividad le ocurrió haber encontrado otros pero que no siempre lo comprueba. En este caso, ha dicho que era porque estaban "dentro", en su zona de trabajo, pero que si llegan a estar en la zona del exterior los hubiera tirado a la papelera.

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Luego, ha especificado, lo llevó a la delegación de Loterías, donde trabaja su familia, para consultar a su hermano, máximo responsable de la misma, para hacer lo qué hacía con el grupo de boletos y, en concreto, con el premiado.

Sin intención de cobrar

El boleto acabó, finalmente, en Madrid, en la sede de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, a donde lo llevó el delegado de Loterías -- y también procesado -- en un procedimiento en el que el lotero coruñés reclamó la cuantía, sin que se le llegase a abonar. Lo hizo, ha dicho, no con la intención inicial de cobrar el dinero, sino para que no caducase el citado proceso.

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Al respecto, varios testigos han confirmado que, cuando no aparece una persona que reclame o de aparecer se compruebe que no sea el dueño, el lotero puede solicitar el pago de la cuantía. Al hilo de esto, el acusado ha admitido que, pese a abrirse un expediente de hallazgo, siguió reclamando el dinero pero, ha apuntado, para que le "aclarasen" la situación.

En su declaración, y previamente a dejarse el boleto premiado en la sede de la SELAE en Madrid, lo tuvo en su administración, por consejo de su hermano, y a la espera, ha especificado, de que apareciera alguna persona a reclamarlo.

Dos familias reclaman

Junto a la posible responsabilidad penal de ambos acusados, en el juicio también se dirime quién es el legítimo propietario, con dos familias ejerciendo la acusación particular: la viuda y la hija del hombre al que la Policía considera, tras una investigación policial en 2018, el verdadero dueño y la de otra persona, también fallecida como el primero, que llegó en su momento a hacer una reclamación, pero descartándose que fuese el dueño.

Ha sido en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña y en el que Fiscalía solicita para él seis años de cárcel por un delito de estafa o, alternativamente, por apropiación indebida. Para su hermano, delegado provincial de Loterías, pide la misma pena de prisión por blanqueo de capitales o por encubrimiento.

En relación a lo sucedido, en su escrito de calificación, Fiscalía relata que el hombre ya fallecido, al que se considera el propietario, acudió en julio de 2012 al establecimiento del lotero para comprobar si los boletos que tenían estaban premiados.

Los hechos

Sin embargo, sostiene el Ministerio Público, el acusado "conocedor del alto importe del premio, se lo quedó para así, junto con los demás boletos, y no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal".

"Con el boleto en su poder y completamente seguro del alto valor que tenía, ese mismo día acudió a la delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado de A Coruña", en la que estaba al frente su hermano "con la finalidad de acelerar los trámites del cobro del resguardo, prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuese legítimo poseedor".

"Siendo plenamente consciente de la ilegitimidad de la posesión de este título por parte de su hermano", asegura que este "se dispuso a allanar el camino" con actos tendentes "a disfrazar el verdadero origen del boleto" a los efectos de que se pudiese "hacer efectivo el premio". También señala que "omitió toda actuación, como delegado provincial, que pudiese servir para verificar el origen real" del mismo.