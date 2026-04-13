Patricia Martínez 13 ABR 2026 - 13:54h.

El despacho de loterías ha seguido funcionando normalmente hasta este lunes, que con el arranque del juicio, estaba cerrado

El misterio de la Primitiva millonaria desaparecida en A Coruña más cerca de resolverse: arranca el juicio contra un lotero y su hermano

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A Coruña"Estoy en el juzgado por ladrón”. Esta era de unas frases que se podía leer en las pintadas aparecidas a primera hora de este lunes en la fachada de la administración de lotería de la plaza de San Agustín, en A Coruña, entre otras frases salpicadas de insultos. Así, cerrada, y llena de pintadas, ha aparecido este lunes la Administración de loterías propiedad de Manuel Reija, el lotero que aseguró haber encontrado el boleto agraciado con 4,7 millones de euros en el 2012 y que es uno de los acusados en el juicio que arranca este mismo en la Audiencia Provincial de A Coruña.

La administración que, hasta fin de semana, seguía funcionando con normalidad, ha aparecido este lunes cerrada y con varias pintadas que se refieren a su imputación, ya que está acusado de haberse quedado con un boleto de la Primitiva premiado con 4,7 millones de euros, hace 14 años. Esta misma mañana, una persona se ha puesto a limpiarlas, rápidamente, intentando devolver al despacho de loterías a su aspecto habitual.

Mientras tanto, Manuel Reija y también su hermano Miguel, también acusado en el proceso que arranca este lunes, se han presentado a primera hora de la mañana en las dependencias de la Audiencia coruñesa, donde ha comenzado la vista con las cuestiones previas, en un juicio muy mediático, que ha causado gran expectación en la ciudad y que llega 12 años después de la pérdida del boleto. Ambos hermanos llegaron hasta el palacio de justicia acompañados de sus abogados y sin realizar declaraciones.

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La Fiscalía pide para los hermanos seis años de cárcel

Ambos hermanos son los únicos acusados en este juicio. Para ellos, la Fiscalía solicita seis años de cárcel por un delito de estafa o, alternativamente, por apropiación indebida, en el caso del lotero, y para su hermano Miguel Reija pide la misma pena de prisión por blanqueo de capitales o por encubrimiento.

Según se relata en el escrito de la Fiscalía, el lotero está acusado de quedarse con un boleto premiado con 4,7 millones de euros de un cliente, del sorteo de la Primitiva, celebrado el 30 de junio de 2012, y su hermano será juzgado por colaborar para que eso fuese posible.

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El dueño del boleto acudió a la administración de lotería de la plaza de San Agustín coruñesa a comprobar si el boleto estaba premiado. El lotero, según sostiene el Ministerio Público, "conocedor del alto importe del premio, se lo quedó para sí, junto con los demás boletos, y no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal". Le dijo que ese boleto no tenía premio, y no se lo devolvió, según se relata en el escrito de la Fiscalía.

"Con el boleto en su poder y completamente seguro del alto valor que tenía, ese mismo día acudió a la delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado de A Coruña", en la que estaba al frente su hermano "con la finalidad de acelerar los trámites del cobro del resguardo, prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuese legítimo poseedor", continúa el escrito de la Fiscalía. Está previsto que la vista se alargue hasta el próximo día 20 de abril