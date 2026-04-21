Patricia Martínez 21 ABR 2026 - 06:30h.

El profesor abandona la docencia tras cumplir 70 años pero no abandonará sus proyectos de investigación

El doctor Ángel Carracedo destaca la importancia de hacer cribados genéticos en vez de pruebas de detección del cáncer: "Nos anticipamos"

Compartir







Santiago de CompostelaÁngel Carracedo, uno de los científicos más valorados en el ámbito de la genética, se despedía el pasado viernes de sus alumnos de Medicina de la Universidad de Santiago, tras casi 50 años de docencia. A ellos les dedicaba unas emotivas palabras donde reflexionaba sobre el lado más humano de la medicina, el de acompañar y respetar: "Los pacientes son gente que está sufriendo, que están en una situación muy vulnerable, y que son seres únicos”. El veterano profesor que abandona la tarea docente, tras cumplir 70 años, les recordaba la importancia de cuidar, además de curar: “Es importantísimo cogerles la manos, hablarles a los ojos y tratarlos con cariño y siempre con respeto absoluto”, continuaba, en su última y más emotiva clase.

Pero lo que el reconocido genetista no sabía es que entre aquel grupo de alumnos también se escondía, su hijo, también médico y surfista, Guillermo Carracedo, que quiso darle una sorpresa en su último día como profesor universitario. Guillermo se coló con Marina, su pareja, en la última fila del aula, y tras escuchar las sabias recomendaciones de despedida de su padre con los alumnos le dio una sorpresa como despedida, que compartió con todos sus seguidores en las redes sociales.

“Yo he tenido la inmensa suerte de tenerlo como profesor, tanto en casa como en la Universidad. Y ojalá las siguientes generaciones de médicos tengáis a profesores a los que les guste tanto lo que hacen como a mi padre”, ha compartido emocionado Guillermo con sus más de 350 mil seguidores de Instagram, tras fundirse en un emotivo abrazo con su padre, y con la emoción de sus alumnos como testigos del momento.

Su hijo Guillermo mantiene viva la vocación de médico aunque ahora haya colgado la bata, y siga con su carrera como surfista de élite, tras ganar un campeonato europeo y quedar también campeón de España en su categoría en siete ocasiones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El deportista, a quien su padre le contagió tanto el amor por el mar como por la medicina, ha explicado también que el profesor Carracedo “No se jubila porque él quiera, sino porque la ley es así”, aclara. Y que el doctor Carracedo seguirá trabajando. “Seguirá investigando y siendo médico mientras pueda porque esa es su pasión”, ha anunciado Guillermo, refiriéndose a la norma que limitar en los 70 años la actividad docente universitaria.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una de las más importantes figuras en el campo de la genética

Ángel Carracedo Álvarez era hasta ahora catedrático y docente de Genética de la USC, además de director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica y coordinador de Impact-Genómica. Es uno de los científicos más reputados a nivel nacional y a nivel internacional en el campo de la genética, y con sus investigaciones ha situado a Galicia a la vanguardia de la medicina genómica y la genética forense. Coordina desde hace unos años el proyecto Xenoma Galicia, y hace solo unos meses puso en marcha una iniciativa pionera que permite el acceso de una manera mucho más sencilla y equitativa al diagnóstico genómico a pacientes con enfermedades raras, o con cáncer de carácter hereditario.

Ahora con su marcha de la docencia, tras casi 50 años, sin duda dejará un vacío importante, aunque seguirá activo desarrollando sus diferentes proyectos. En la facultad de Medicina, muchos de sus alumnos a los que ha dado clase, han recordado estos días su valor, no solo como profesor si no también su parte más humana.