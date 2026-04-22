Patricia Martínez 22 ABR 2026 - 05:30h.

Samba llevaba tres años en Rodeiro trabajando en una granja de vacas del pueblo

El Concello ha abierto una cuenta bancaria para ayudar a repatriar su cuerpo a Senegal

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Rodeiro, PontevedraEn Rodeiro, casi todos recuerdan la sonrisa casi permanente de Samba y sus “ojos alegres”. Muchos lo recuerdan sentado en el mismo banco del pueblo, en los últimos meses, cuando ya estaba enfermo, saludando y charlando a todos los vecinos. “Lo primero que te decía era “¿cómo estás tú?”, recuerda emocionada Begoña Vázquez, concejala de asuntos sociales de Rodeiro.

“Era alguien super alegre, siempre preocupado por los demás”. Coinciden en el retrato quienes le conocieron, “a pesar de todas sus circunstancias, de la vida que llevaba a cuestas y él siempre se preocupaba por los demás”, relatan.

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Samba llegó a España hace 20 años, en busca, como muchos otros, de una vida mejor. Trabajó en la venta ambulante y también de panadero y hace tres años se quedó en Rodeiro, un pequeño pueblo en el interior de Pontevedra, de apenas 2.000 vecinos. En Senegal dejó a su mujer y a sus hijos, ahora adolescentes, a quienes mandaba cada mes gran parte del dinero que ganaba trabajando en una explotación ganadera del pueblo. “Era muy sociable, muy abierto, tenía mucha relación con la gente del pueblo y más aún en estos últimos meses”, cuentan quienes compartieron charlas con él.

Antes de morir, pidió que le dieran las gracias personalmente a todos los que le ayudaron

Samba falleció hace solo unos días en el Hospital Clínico de Santiago. Antes de que el cáncer se lo llevara, este senegalés de 48 años tuvo palabras cariñosas para todos los que le ayudaron estos años. Lo cuenta su amigo y compatriota Mor, que no se separó de su lado en sus últimos días de vida. Sus últimas palabras fueron una petición expresa, para que diese las gracias personalmente a todos los vecinos de Rodeiro que le echaron una mano cuando más lo necesita. Uno a uno los fue nombrando, susurrando, en su despedida. “Para que les diera las gracias cuando él ya no estuviera”, apuntan.

“Los que lo conocimos coincidimos todos en lo mismo: Nos ayudó mucho más él a nosotros que nosotros a él. Él nos ayudó a ser mucho más empáticos”, resume emocionada Begoña.

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Y ahora los vecinos de Rodeiro quieren hacer algo más por él. Tener un último gesto para el vecino sonriente y de mirada alegre. Y por eso, están recaudando fondos, para poder repatriar su cadáver hasta Senegal y que Samba descanse junto a su familia.

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Desde el ayuntamiento han abierto una cuenta bancaria y la respuesta de los vecinos les emociona: “Ha tenido una acogida tremenda, mucho mejor de lo esperado y apenas lo acabamos de anunciar”, cuenta Begoña.

“Algunos vecinos nos habían pedido poder colaborar, ayudar de alguna forma” y por eso decidieron abrir esta opción, permitir a quien quisiera colaborar, que pudiera hacerlo. “Nos preguntaban qué podían hacer por él”, añade. “Y esta es la oportunidad de poder devolverle de alguna manera todo lo que nos ha dado”, reflexiona la concejala. El número de cuenta y los detalles se pueden encontrar en las redes sociales del concello de Rodeiro.

Recauden lo que recauden, desde el Concello se asegurarán de que Samba pueda descansar en Senegal, cerca de los suyos. Porque desde uno de los municipios más pequeños de Galicia quieren hacer algo “grande”, aunque parezca un pequeño gesto: “Es una manera de demostrar que somos un pueblo solidario”.