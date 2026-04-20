Mabel Cupet Sevilla, 20 ABR 2026 - 13:10h.

Enrique pide una oportunidad, una nave, un local provisional o maquinaria en préstamo que les permita reanudar la producción cuanto antes

Un incendio fortuito en una nave colindante arrasó el negocio el pasado viernes

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Enrique Rodríguez, propietario de Nonna Helado Artesanal, ha hecho público un llamamiento tras el incendio que ha destruido por completo la nave de su empresa en el polígono industrial de Cajiz, en Vélez-Málaga.

No pide donaciones económicas ni ayudas asistenciales, lo que reclama es una oportunidad, una nave, un local provisional o maquinaria en préstamo que les permita reanudar la producción cuanto antes y evitar que el fuego acabe también con el futuro del negocio.

Ayuda para no perder el negocio

“Estamos destrozados como familia y como empresarios”, reconoce Rodríguez, visiblemente afectado por lo ocurrido. Durante años, él y su familia han levantado un proyecto basado en la elaboración artesanal de helados, consolidando poco a poco una cartera de clientes que ahora temen perder si no logran retomar la actividad en el menor tiempo posible. “No pedimos para vivir, pedimos para trabajar”, insiste.

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La empresa, de carácter familiar, da empleo a entre ocho y diez personas, que podrían quedarse sin trabajo. No se trata solo de reconstruir una nave o sustituir maquinaria, sino de mantener puestos de trabajo y sostener un proyecto que ha sido fruto del esfuerzo. “Somos trabajadores luchadores. Lo único que pedimos es alguien que nos ayude a retomar nuestro negocio”, señala el empresario, apelando a la colaboración de quienes puedan ofrecer recursos materiales que faciliten la reactivación.

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Un incendio que arrasó con cinco naves

El origen de esta situación se encuentra en el incendio declarado en la tarde del viernes 17 de abril en el polígono industrial de Cajiz, núcleo perteneciente al municipio malagueño de Vélez-Málaga. Según fuentes de Emergencias 112 Andalucía, el aviso se recibió en torno a las 16.35 horas, cuando se alertaba de un fuego en una nave destinada al almacenamiento de material textil, situada en la calle Guirnaldas.

Las condiciones meteorológicas jugaron un papel determinante en la evolución del incendio. El viento favoreció la rápida propagación de las llamas, que en pocos minutos se extendieron a otras naves colindantes, complicando las tareas de contención. La intensidad del fuego y la velocidad con la que avanzó obligaron a movilizar un amplio dispositivo de emergencia.

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El incendio terminó afectando a un total de cinco naves industriales. Entre ellas, la de Nonna Helado Artesanal, que quedó completamente calcinada, dejando inoperativo su centro de producción. La escena, según relatan los propios afectados, fue devastadora. En cuestión de minutos, años de trabajo y de inversión desaparecieron bajo las llamas.

Un gran despliegue

El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga desplegó efectivos de cuatro parques: Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Nerja y Colmenar. Las primeras dotaciones comenzaron a intervenir en torno a las 16.50 horas, apenas minutos después de recibirse el aviso. A lo largo de la tarde, los equipos trabajaron intensamente para contener el incendio y evitar que se extendiera a más instalaciones del polígono.

Durante la intervención, los bomberos identificaron dos focos activos principales, uno en la zona sur y otro en la zona norte, siendo este último especialmente sensible por su proximidad a otras naves. Las labores de extinción se prolongaron durante horas hasta lograr controlar ambos focos, aunque el daño material ya era considerable.

El dispositivo se completó con la presencia de agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, encargados de asegurar la zona y coordinar las labores de emergencia, así como con efectivos sanitarios del 061. De manera preventiva, también se desplazó una ambulancia desde el centro de salud de Torre del Mar, aunque no se han destacado heridos de gravedad en relación con el incendio.

Una familia que lucha por salir adelante

Más allá de la intervención técnica, el suceso ha dejado historias personales que evidencian el impacto real del siniestro. La de la familia de Nonna Helado Artesanal es una de ellas. Su propietario difundió un vídeo en redes sociales en el que explicaba la situación con evidente emoción, trasladando no solo la magnitud de las pérdidas, sino también la incertidumbre que ahora afrontan.

Rodríguez advierte de que uno de los principales riesgos es la pérdida de clientes en una fecha clave. En sectores como el de la alimentación artesanal, la continuidad del servicio resulta clave para mantener la confianza y la fidelidad. Una parada prolongada podría suponer un golpe difícil de revertir. “Nos ha costado mucho trabajo tener una cartera de clientes y corremos el riesgo de perderla”, explica.

Un llamamiento para volver a empezar

Por ello, la prioridad es reanudar la producción lo antes posible. La empresa busca fórmulas que le permitan volver a operar sin necesidad de empezar desde cero, apoyándose en recursos temporales que faciliten esa transición.

En cuestión de horas, un suceso fortuito se ha llevado por delante el esfuerzo de muchos años de trabajo poniendo en riesgo puestos de empleo y un proyecto de vida.

A pesar de todo, el mensaje que lanza Enrique Rodríguez no es de resignación, sino de determinación. Frente a la adversidad, apuesta por la continuidad y por la reconstrucción. “Pido para seguir trabajando”, afirma, sintetizando en una frase el espíritu con el que afronta esta situación.

La familia espera ahora que su llamamiento encuentre respuesta y que, con el apoyo necesario, puedan volver a levantar la persiana de su negocio. El objetivo es evitar que el incendio no solo haya arrasado una nave, sino que marque también el final de una empresa que, hasta ahora, había logrado salir adelante con esfuerzo, constancia y trabajo diario.