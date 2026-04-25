El paciente cero es una persona que lleva semanas ingresadas en el centro hospitalario y que no presentaba síntomas

Al menos 20 sanitarios y un paciente del Hospital Provincial de Conxo, en Santiago, afectados por un brote de sarna noruega

Compartir







Sanidad detecta dos focos de sarna en Galicia: uno en el hospital de Conxo, en Santiago, con una veintena de sanitarios contagiados y otro en una residencia de ancianos de Oleiros, en Coruña, con al menos 13 infectados. Esta sarna noruega es una variante muy contagiosa.

Los servicios de medicina preventiva y salud pública y dermatología del área sanitaria de Santiago trabaja para controlar y tratar el brote que se ha detectado en un hospital de Conxo. El paciente cero es una persona que lleva semanas ingresadas en el centro hospitalario y que no presentaba síntomas cuando ingresó.

PUEDE INTERESARTE Un brote de Sarna se ceba con los ancianos de una residencia de mayores de Bilbao

Han activado los protocolos de vigilancia epidemiológica y control de infecciones

En total, hay 20 trabajadores con síntomas y en cuatro de ellos se ha confirmado el contagio. Entre los infectados se encuentran cinco auxiliares de enfermería, una enfermera y dos celadores que están de baja. Ya se han activado los protocolos de vigilancia epidemiológica y control de infecciones. La ventaja del tratamiento es que a las 24 horas de la primera dosis oral, la sarna ya no contagia.

A este brote se suma otro detectado en una residencia de mayores en Oleiros, en A Coruña, donde 13 personas han resultado afectadas: nueve residentes y cuatro trabajadoras.

La sarna es una infección cutánea causada por un ácaro, que provoca picor intenso e inflamación y requiere tratamiento médico específico. Según la Consellería, los síntomas del primer caso en este foco fueron identificados el pasado 9 de abril.