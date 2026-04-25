Brote de sarna en Galicia: registran un foco en el hospital de Conxo y otro en una residencia de ancianos en Oleiros
El paciente cero es una persona que lleva semanas ingresadas en el centro hospitalario y que no presentaba síntomas
Al menos 20 sanitarios y un paciente del Hospital Provincial de Conxo, en Santiago, afectados por un brote de sarna noruega
Sanidad detecta dos focos de sarna en Galicia: uno en el hospital de Conxo, en Santiago, con una veintena de sanitarios contagiados y otro en una residencia de ancianos de Oleiros, en Coruña, con al menos 13 infectados. Esta sarna noruega es una variante muy contagiosa.
Los servicios de medicina preventiva y salud pública y dermatología del área sanitaria de Santiago trabaja para controlar y tratar el brote que se ha detectado en un hospital de Conxo. El paciente cero es una persona que lleva semanas ingresadas en el centro hospitalario y que no presentaba síntomas cuando ingresó.
Han activado los protocolos de vigilancia epidemiológica y control de infecciones
En total, hay 20 trabajadores con síntomas y en cuatro de ellos se ha confirmado el contagio. Entre los infectados se encuentran cinco auxiliares de enfermería, una enfermera y dos celadores que están de baja. Ya se han activado los protocolos de vigilancia epidemiológica y control de infecciones. La ventaja del tratamiento es que a las 24 horas de la primera dosis oral, la sarna ya no contagia.
A este brote se suma otro detectado en una residencia de mayores en Oleiros, en A Coruña, donde 13 personas han resultado afectadas: nueve residentes y cuatro trabajadoras.
La sarna es una infección cutánea causada por un ácaro, que provoca picor intenso e inflamación y requiere tratamiento médico específico. Según la Consellería, los síntomas del primer caso en este foco fueron identificados el pasado 9 de abril.