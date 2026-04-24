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Salud

Dos brotes de sarna afectan a unas 30 personas en un hospital y una residencia de Galicia

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Un experto alerta de que la incidencia de la sarna se ha multiplicado por 50 en España en los últimos años. Europa Press
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Dos brotes de sarna afectan a una treintena de personas en Santiago de Compostela y A Coruña, lo que ha llevado a la Consellería de Sanidade de la Xunta a activar el protocolo epidemiológico.

Por una parte, una veintena de profesionales sanitarios del hospital de Conxo, en Santiago, están afectados por un brote de sarna noruega, y el área sanitaria de Santiago y Barbanza no descarta que aparezcan más casos, dado que el período de incubación de este subtipo es prolongado.

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Todo comenzó cuando un paciente ingresado por otro motivo presentó los síntomas típicos de esta infección, convirtiéndose en el caso índice tras confirmarse el diagnóstico. Desde la gerencia han señalado que, aunque la sarna noruega es altamente contagiosa, suele cursar de forma leve, y se han reforzado las medidas de prevención e higiene en el centro.

Otro foco en una residencia de mayores

A este brote se suma otro detectado en una residencia de mayores en Oleiros, en A Coruña, donde trece personas han resultado afectadas: nueve residentes y cuatro trabajadoras.

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La sarna es una infección cutánea causada por un ácaro, que provoca picor intenso e inflamación y requiere tratamiento médico específico. Según la Consellería, los síntomas del primer caso en este foco fueron identificados el pasado 9 de abril.

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