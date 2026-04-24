Patricia Martínez 24 ABR 2026 - 12:00h.

El brote se detectó por un paciente, que ingresó por otra patología

También se ha detectado otro brote en una residencia de ancianos de Oleiros, con 12 casos confirmados

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Santiago de CompostelaEl área sanitaria de Santiago ha confirmado que el servicio de medicina preventiva y salud pública está trabajando para controlar un brote de sarna noruega, uno de los subtipos más contagiosos, detectado en el Hospital Provincial de Conxo de Santiago.

El brote se detectó después del ingreso de un paciente, que ingresó por otro motivo, y al que le fue detectada también esta patología.

Desde el área sanitara afirman que no hay más pacientes afectados, pero una veintena de profesionales sanitarios de la planta del hospital donde estaba el paciente han presentado síntomas compatibles, en los últimos días, por lo que se ha iniciado el protocolo correspondiente para estos casos.

Desde el momento de su confirmación, se han activado de forma inmediata los protocolos de vigilancia epidemiológica y control de infecciones, con el objetivo de garantizar la seguridad de pacientes, profesionales y acompañantes que acuden al centro. En la actualidad, el brote se encuentra identificado y bajo control, con los casos detectados en seguimiento clínico y recibiendo el tratamiento correspondiente.

Reforzada la limpieza y desinfección de textiles y superficies

Desde el servicio de medicina preventiva han llevado a cabo un estudio y manejo de los contactos estrechos, conforme a las recomendaciones sanitarias vigentes.

El hospital ha reforzado también las medidas de prevención, incluyendo el aislamiento de los casos confirmados cuando es necesario, la intensificación de la limpieza y desinfección de textiles y superficies, así como la formación específica del personal sanitario, que ya ha mantenido encuentros con los especialistas en Medicina Preventiva.

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Esta variante detectada, la sarna noruega, es una variante altamente contagiosa de la común, una enfermedad cutánea causada por el ácaro sarcoptes scabiei, y se transmite principalmente por contacto directo y prolongado piel con piel. Suele ser un trastorno de carácter leve aunque muy contagioso, y que tiene un periodo de incubación muy amplio, entre dos y ocho semanas, lo que hace que los síntomas tarden en aparecer varios días, factor que facilita el contagio. Tras la primera dosis de tratamiento, el paciente con síntomas debe estar 24 horas aislado pero después ya no se produce contagio.

Otro brote en una residencia de Oleiros, con 12 casos confirmados

A este brote detectado en el hospital compostelano se le suma otro, esta vez ubicado en una residencia de mayores de Bastiagueiro, en Oleiros. En este centro se han notificado 12 casos, nueve de ellos corespondientes a residentes y tres a trabajadores del centro, según ha confirmado la consellería de Sanidade.

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Los primeros síntomas fueron detectados el pasado 9 de abril. Los primeros síntomas datan del 9 de abril. Una vez notificado el brote por parte de la residencia, el 14 de abril, Sanidad ha puesto en marcha el protocolo de actuación. En base a ese protocolo, se ha pautado tratamiento profiláctico a todos los trabajadores y residentes en plantas donde se han registrado casos, y se realizará un seguimiento.