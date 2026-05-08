Patricia Martínez 08 MAY 2026 - 15:34h.

El mensaje de aviso lo lanzó el pasado lunes una profesora al encontrar garrapatas en la ropa de varios niños

El Concello anuncia que limpiarán el exterior del centro tras fumigar su interior

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Punxín, OurenseEl mensaje de aviso de una profesora el pasado lunes despertó la preocupación de los padres de alumnos del colegio de Punxín, en Ourense. La profesora les avisó de que habían aparecido garrapatas en la ropa de algunos alumnos, tras estar jugando en el patio, un hallazgo que despertó todas las alarmas en el pequeño colegio de Punxín, donde actualmente estudian 15 alumnos.

La docente también recomendó a las familias que revisaran a los menores al llegar a casa y trasladó la incidencia al Concello para reclamar una actuación urgente en el recinto escolar.

Las familias de los alumnos llevaban semanas reclamando al Concello la limpieza y desbroce en las instalaciones, y alertando del riesgo sanitario que estos parásitos pueden suponer para los menores. El centro educativo es una pequeña escuela, que está rodeada de árboles, plantas y campo, una zona donde suelen jugar los alumnos.

Se ha fumigado el interior y el Concello limpiará el exterior del centro

Este mismo jueves, una empresa procedió a fumigar todo el interior del colegio, y desde el Concello han comunicado que tienen previsto realizar estos días la limpieza de la zona exterior y la poda de algunas plantas del entorno.

Los padres del centro ya se habían quejado de la falta de mantenimiento en la zona exterior del centro. Una queja a la que se ha sumado la oposición local. Desde el PSOE de Punxín, han criticado la “incompetencia y desidia del gobierno municipal” que ha acabado por poner en riesgo “la salud de niños del colegio”, como ha señalado la portavoz local Lorena Peleteiro.

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Desde el Concello de Punxín aseguran que ya han adoptado medidas tanto en la limpieza del interior, como del patio y que están trabajando para solucionar cuanto antes la situación.